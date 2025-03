‘Non autosufficienza e autonomia’: convegno su diritti e servizi per la vita indipendente a Tirrenia

Written by admin• 9:43 am• Eventi/Spettacolo, Pisa, Tirrenia

TIRRENIA – “Non autosufficienza: diritti, servizi e percorsi di autonomia per la vita indipendente” è il titolo del convegno organizzato da CNA Pensionati Pisa, in collaborazione con CNA Pensionati Toscana, Lucca, Massa e Livorno, che si terrà il 25 marzo al Grand Hotel Continental di Tirrenia, con inizio alle 10:30.

Una giornata ricca di interventi e riflessioni, alla quale parteciperà anche l’assessora regionale Serena Spinelli, nata con l’obiettivo di unire competenze ed energie per migliorare l’assistenza e il supporto alle persone più fragili, nonché ai familiari o caregivers che se ne occupano.

Questa iniziativa, la quarta del ciclo congressuale, rappresenta anche un’opportunità per riflettere sulla Legge Nazionale di Bilancio in ambito sociale, previdenziale e assistenziale, che mostra un quadro poco rassicurante e una visione poco strategica. Infatti, negli ultimi 10 anni, i costi delle attività assistenziali sono aumentati del 67%, mentre quelli previdenziali sono saliti solo del 22,5%.

“Questi dati rendono necessaria la separazione delle due voci in Bilancio”, afferma Sandro Ciulli, presidente di CNA Pensionati Pisa. “Da un lato per evitare falsi allarmismi sul sistema previdenziale e, dall’altro, per l’urgenza di creare nuovi strumenti di welfare, con la collaborazione delle reti di servizi privati, come avviene in quasi tutta Europa, favorendo così la nascita di nuove attività e occupazione.”

Il convegno si concentrerà sul tema delicato della crescente presenza di persone non autosufficienti nelle famiglie. Come possiamo supportare i familiari? Qual è la qualità e la consistenza degli aiuti disponibili? Come risponde la nostra società e le istituzioni a questa drammatica situazione?

Interverranno relatori di alto livello, tra cui l’assessora alle politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli, Alessandro Del Carlo, coordinatore nazionale CUPLA, e membro del comitato nazionale del patto sulla non autosufficienza, Anna Cotrozzi, referente per l’ufficio disabilità della Zona Pisana – Usl Toscana Nord Ovest. A moderare l’evento sarà Tina Pugliese, segretario di CNA Pensionati Toscana.

“Un ringraziamento sentito va a tutti i relatori, al presidente regionale di CNA Pensionati Luigi Nigi e a Tina Pugliese, segretario regionale di CNA Pensionati, che ha collaborato intensamente con la nostra segretaria provinciale, Elena Dal Canto, e con Mirella Agostini”, conclude Sandro Ciulli. “Questa giornata non è un punto di arrivo, ma un passaggio del testimone per i nuovi dirigenti che saranno eletti nelle prossime Assemblee Congressuali, affinché continuino a portare avanti un approccio unitario e regionalista, nell’interesse degli associati e della CNA.”

Last modified: Marzo 21, 2025