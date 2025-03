Sospensione dell’erogazione idrica a Tirrenia il 24 marzo per lavori sulla rete

Written by admin• 9:51 am• Tirrenia

TIRRENIA – Acque informa che, a causa di lavori sulla rete idrica a Tirrenia, nel comune di Pisa, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in vione di Pineta e in via di Mezza Piaggia (nel tratto tra via dei Castagni e vione di Pineta) lunedì 24 marzo, dalle ore 8.30 alle 16.30.

Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che comunque si risolveranno rapidamente.

In caso di maltempo, l’intervento verrà rinviato a martedì 25 marzo, con gli stessi orari e modalità.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Marzo 21, 2025