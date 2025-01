“No ai tagli alle ore di assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Pisa”: il comunicato della maggioranza

Written by admin• 12:17 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma Nerini, Costa, Pasqualino, Benedetti e Bonsangue.

“A nome dei gruppi di maggioranza, desideriamo chiarire le ragioni del nostro voto contrario alla mozione popolare presentata, intitolata “No ai tagli alle ore di assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Pisa. Pur riconoscendo l’importanza del contenuto della mozione, riteniamo che le responsabilità relative a questa situazione gravino interamente sulla Regione Toscana e sulla Provincia. Per rendere la mozione accettabile la maggioranza ha chiesto la sospensione del Consiglio per poter parlare direttamente con i proponenti e addivenire ad una stesura congiunta, ma è con amarezza e profonda delusione che abbiamo recepito il rifiuto ad accettare i pochi emendamenti proposti tesi a fare chiarezza sulle effettive responsabilità degli enti competenti sul delicato tema all’attenzione del Consiglio Comunale. Altrettanto profondo é il rammarico per non essere stati coinvolti sin dall’inizio nell’ascolto delle famiglie e degli insegnanti degli alunni e non aver potuto contribuire all’analisi della situazione e del fabbisogno e alla stesura della mozione, così come é stato possibile, invece, per le forze di minoranza, rendendosi conto che si tratta forse di un problema sollevato ad arte solo per Pisa. Ci teniamo a sottolineare, inoltre, il comportamento della minoranza, che ha tentato in ogni modo di spostare l’attenzione e le responsabilità verso il governo centrale, ignorando il ruolo fondamentale che la Regione e la Provincia, da loro amministrate, hanno in questa assurda questione: la Regione Toscana avrebbe dovuto destinare maggiori risorse finanziarie alla Provincia di Pisa per affrontare adeguatamente questa esigenza, considerando l’incremento del numero di studenti con disabilità“.

“Al pari, il Comune di Pisa che sostiene concretamente e quotidianamente i disabili e le loro famiglie, ha aumentato le proprie risorse in proporzione all’aumento della domanda, evitando così situazioni simili nelle scuole di sua competenza. Invitiamo tutti a considerare con serietà la necessità di un intervento diretto da parte della Regione e Provincia, per garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità e necessità di sostegno intensivo e la nostra attenzione sarà massima, come sempre, sulle esigenze degli studenti e che assumeremo tutte le iniziative possibili per la soluzione delle criticità che il governo regionale e provinciale ha irresponsabilmente generato“, conclude la nota stampa.

Last modified: Gennaio 31, 2025