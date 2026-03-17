Comunità Energetiche Rinnovabili: a Cascina confronto pubblico sul progetto “Energia in Comune”

Written by Redazione• 4:37 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Si è svolto giovedì 12 marzo, nella Sala del Consiglio comunale di Cascina, un incontro pubblico dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), promosso nell’ambito del percorso di costituzione della nuova comunità energetica “Energia in Comune”, avviata congiuntamente dai Comuni di Cascina, Calcinaia e Calci.

All’iniziativa hanno preso parte gli assessori all’ambiente delle tre amministrazioni promotrici: Paolo Cipolli, Luca Fanucci e Flavio Tani, a testimonianza della collaborazione istituzionale alla base del progetto.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di approfondimento su uno degli strumenti più innovativi per favorire la produzione e la condivisione locale di energia da fonti rinnovabili, coinvolgendo amministratori, tecnici del settore, realtà già attive e cittadini interessati.

Ad aprire i lavori è stato il videomessaggio dell’assessore regionale all’ambiente e all’energia David Barontini, che ha sottolineato il ruolo strategico delle comunità energetiche nel percorso di transizione energetica della Toscana.

Il quadro normativo e le prospettive di sviluppo delle CER sono stati approfonditi da Simone Tartaro di ARRR – Agenzia Regionale Recupero Risorse, che ha illustrato caratteristiche e opportunità offerte dalla normativa nazionale e regionale.

A seguire, una tavola rotonda ha messo a confronto modelli organizzativi ed esperienze già attive sul territorio, con il contributo di realtà come CER Capannori, Sienaenergie e CERS Valle del Serchio, che hanno condiviso modalità di costituzione, governance e benefici per cittadini, associazioni e imprese.

Un ulteriore approfondimento è stato dedicato agli strumenti di sostegno, con l’intervento del Polo Tecnologico di Navacchio, che ha illustrato le opportunità offerte dal “Conto Termico 3.0” all’interno delle comunità energetiche.

Ampio spazio è stato riservato al confronto con il pubblico, che ha partecipato attivamente con domande e riflessioni. È emersa inoltre la volontà di rafforzare il coordinamento tra le diverse CER presenti sul territorio, con l’obiettivo di costruire un interlocutore unitario nei confronti delle istituzioni, a partire dalla Regione Toscana.

Per i Comuni promotori, il prossimo passo sarà quello di coinvolgere progressivamente cittadini, associazioni e imprese nella nascita della comunità energetica “Energia in Comune”, favorendo modelli di produzione e condivisione dell’energia capaci di generare benefici ambientali, economici e sociali.

Prossimo appuntamento: l’assemblea per la costituzione degli organi è convocata per lunedì 23 marzo alle ore 21:00 nella Sala del Consiglio comunale di Cascina.

Last modified: Marzo 17, 2026