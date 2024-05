Nicola Zingaretti al Circolo Arci Globo Verde a sostegno di Matteo Cecchelli

Scritto da admin• 11:02 am• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – L’onorevole Nicola Zingaretti, candidato alle elezioni europee, arriva a San Giuliano Terme, a sostegno della candidatura di Matteo Cecchelli.

Un incontro importante, organizzato a poco più di un mese dalle elezioni amministrative, che permetterà di approfondire temi fondamentali per il buon governo del territorio.



Domenica 5 maggio alle 18 nei locali del Circolo Arci Globo Verde di Ghezzano, il segretario comunale del Partito Democratico Aldo Bronzini modererà l’incontro, dove gli elettori e i simpatizzanti potranno intervenire attivamente, con la presenza del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Matteo Cecchelli.

“Stiamo organizzando in tutta fretta l’iniziativa con il candidato alle elezioni europee Nicola Zingaretti, non potevamo perdere l’occasione di avere con noi un candidato così importante. Sarà un momento per poterci confrontare su temi che fanno parte della nostra campagna e della sua, potremo dialogare su come migliorare e difendere la sanità pubblica, su come rivolgere nostra l’attenzione verso le problematiche sociali, come la transizione verde e digitale, la sicurezza, le problematiche ambientali e molto altro- afferma Bronzini- ci potremo confrontare su un’ Europa che vogliamo ma, grazie alla presenza di Matteo Cecchelli, anche su il comune che vogliamo. Ritengo sia un evento dove partecipare ci può far sentire più vicini a temi cari a noi”.

