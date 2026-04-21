Casa e sfratti, Bonanno replica ad Asia: “Dati falsi, il Comune investe e non lascia indietro nessuno”

Written by Redazione• 7:33 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA– «Resto sorpresa dalle affermazioni strumentali e prive di riscontro diffuse dal sindacato Asia, che dovrebbe invece conoscere bene – anche alla luce dei confronti avuti con la sottoscritta –l’attenzione che questa Amministrazione dedica alla gestione delle situazioni di famiglie alle prese con procedure di sfratto». Così l’assessore alle politiche abitative del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, interviene in merito alle notizie sulla protesta di Asia Usb riguardante una famiglia di Tirrenia.

«Il Comune di Pisa non ha mai abbandonato nessuno, soprattutto nei casi più delicati e complessi come quello in questione – prosegue l’assessore –. Siamo tra le amministrazioni che investono maggiormente nell’edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto alla casa. Anche quest’anno abbiamo destinato 2 milioni di euro alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione degli alloggi, affrontando una situazione di degrado ereditata dal passato che ha richiesto uno sforzo economico significativo per restituire abitazioni dignitose».

«È difficile comprendere come, di fronte a investimenti così rilevanti, possano essere diffuse informazioni inesatte e fuorvianti. Entro la fine dell’anno saranno pronti 108 alloggi di risulta, compresi quelli già finanziati, mentre gli alloggi sfitti non ancora finanziati sono 85 e non 200 come riportato. A questi si aggiungono 102 nuove abitazioni, tra cui i 33 alloggi di Sant’Ermete già assegnati, che saranno disponibili entro la fine di luglio. Numeri importanti, che testimoniano l’impegno concreto dell’Amministrazione verso le famiglie in difficoltà».

In merito al caso specifico, gli uffici dei servizi sociali fanno sapere che la situazione è già nota e che sono state attivate le procedure previste per individuare una soluzione tempestiva e adeguata.

Last modified: Aprile 21, 2026