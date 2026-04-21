Michele Conti al Viminale: “Ho chiesto più agenti di Polizia e maggiore attenzione al nostro territorio”

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PISA – “Oggi ho incontrato al Viminale il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro. È stato un confronto diretto e operativo durante il quale ho rappresentato le esigenze di #Pisa in materia di sicurezza urbana“, afferma Michele Conti, Sindaco di Pisa.



“Ho potuto apprezzare una piena disponibilità del Sottosegretario, che ringrazio, a fronte delle richieste che ho avanzato per la nostra città: più agenti della Polizia di Stato, dopo quelli già arrivati a gennaio che hanno coperto carenze di organico, e maggiore attenzione alle specificità del nostro territorio. La sicurezza non è uno slogan, ma un impegno quotidiano che si costruisce attraverso una filiera istituzionale solida, capace di dialogare e ottenere risultati”, conclude il primo cittadino.

Last modified: Aprile 21, 2026