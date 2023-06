Nel Borgo di Coltano torna la musica con il 110 Hertz Festival

Scritto da admin• 4:17 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Tre giorni, dal 7 al 9 luglio prossimi all’insegna della musica, cultura, natura e ristorazione caratterizzeranno il “110 HERTZ Festival” giunto alla sua terza edizione e che, come oramai tradizione, avrà come sua location il borgo di Coltano, con il relativo programma illustrato, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza, tra gli altri, del Direttore Artistico Carlo Scorrano e di Anna Estdahl dell’Associazione “Code per Curiosi”, Andrea Vanni dell’Associazione “Chicchi d’Uva” e di Rosario Stefanucci, Presidente della Pro Loco Coltano.

Organizzato dall’Associazione “Binario Vivo”, in collaborazione con le citate “Code per Curiosi” e “Chicchi d’Uva”, il Festival gode altresì del patrocinio del Comune di Pisa e del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, oltre a poter contare sull’importante sostegno di Sponsor quali UNICOOP Firenze, CONFORM Agenzia formativa, BERTOLINI Assicurazioni, PAINTBALL Coltano, Libreria BLU BOOK, GAP RECORD Store e Camping Le Tamerici, mentre ne risultano partner l’ARCI, la Pro Loco Coltano, Radio 3 Network, Marconi Labs, Claremorris Community, We Radio, Radio Frecciazzurra e RadioEco.

Per quanto capibile, un ruolo di rilievo è costituito proprio dalle Radio, visto che è a Coltano che, 113 anni fa, fu inaugurata la stazione radiotelegrafica Marconi, visto che ognuno dei tre giorni della Manifestazione si aprirà alle ore 18:00 con incontri e talk show dalla Web radio del Festival a cura dell’Associazione “Code per Curiosi”, il cui tema per questa edizione è “Dis-ordinati_messaggi dal futuro“, ovvero porre all’attenzione dei presenti le difficoltà in cui vivono i più fragili ed emarginati per tutta una serie di motivi, attraverso la narrazione della loro condizione anche attraverso la presentazione di libri …

Ovviamente, trattandosi di un Festival, non mancano gli appuntamenti musicali, uno per sera, che vedranno esibirsi venerdì 7 luglio il Duo Bucolico, per poi toccare all’indomani ad “I Matti delle Giuncaie“, mentre l’onore del concerto di chiusura domenica 9 luglio spetta alla più celebrare band dei Modena City Ramblers, con un trentennio di attività alle spalle, oltre a musica a gogo con vari Disc Jockey …

Presenti anche numerosi artisti di strada per la gioia dei più piccoli, il tutto unito da stand gastronomici della linea “Street Food”, con derrate a “chilometro zero”, mentre per gli adulti sono garantite anche rappresentazioni teatrali, oltre a due Mostre d’Arte all’interno della Villa Medicea, aventi a tema “Luoghi della Natura” e “Luoghi dell’Immaginario”, rispettivamente …

Vi è, infine, una novità rispetto alle precedenti edizioni ed è costituita dai workshop radiofonici che partono venerdì 7 luglio (ore 16:30-18:30) presso la Villa Medicea, così da poter insegnare a chi ne avesse l’intenzione di cimentarsi in detto settore i cosiddetti “trucchi del mestiere”, per partecipare ai quali occorre iscriversi compilando il seguente form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4l22WfAXqgwLBOjx8X6kbB91p2qqkw6kKWjSQkJjH8P7mQ/viewform.

Prezzi Workshop: laboratorio singolo 20 euro (John Farragher 30 euro), 3 laboratori 50 euro. Per info (anche WhatsApp): 333 7508235; 345 8292156 oppure scrivere a anna.estdahl@gmail.com.

Ovviamente soddisfatto il Direttore Artistico Carlo Scorrano, il quale ha tenuto a sottolineare come: “quest’anno vi sia un incremento nel numero degli spettacoli, con nomi importanti sotto l’aspetto musicale quali i Modena City Ramblers ed altresì una maggiore rappresentanza di artigiani, Associazioni del territorio, Aziende Agricole a rafforzare il rapporto fra autoproduzione e pubblico, oltre agli appuntamenti classici costituiti dalle esibizioni degli artisti di strada provenienti da diverse regioni del nostro Paese e la costanza del tema derivante dalla correlazione fra spettacoli ed ambiente naturale, una delle ragioni per cui il festival ha luogo a Coltano, con in più un vasto spazio dedicato alla Radio che avrà dei seminari di formazione con rappresentanti stranieri provenienti da Irlanda e Grecia, senza trascurare l’arte che avrà il suo centro a Villa Medicea con due Mostre dedicate ai luoghi della natura ed ai luoghi dell’immaginario” …

“Il tutto incentrato“, conclude Scorrano, “in quella che è la filosofia del festival, ovvero un ambiente costituito da uno spazio aperto con elementi naturali dove le persone potranno interagire, comunicare, esplorare, con in più giochi di una volta per bambini e poter mangiare grazie ad una serie di stand di “Street Food” a chilometro zero, a rappresentare una situazione di piacevolezza per un evento aperto a tutti, dai più piccoli sino agli anziani, ovvero per coloro che vorranno regalarsi tre serate nella freschezza di Coltano a partire dalle ore 18:00 e sino alle 23:00″ …

Una iniziativa che ha altresì il fine di valorizzare il Borgo di Coltano, come evidenzia il Presidente della Pro Loco Rosario Stefanucci, ricordando che: “ogni attività che si svolge all’interno di Coltano non possono che farci piacere, in quanto contribuiscono a promuovere il Borgo oltre e tenere alta l’attenzione su di un luogo che anche in questi ultimi tempi è stato agli onori della cronaca per quanto riguarda la Base Militare, il piano del Parco di San Rossore ed una proposta per crearvi un Centro per il rimpatrio, mentre come Pro Loco il nostro obiettivo è quello di cercare di recuperare questo luogo bellissimo frequentato volentieri, pur con le sue problematiche con gli Enti Pubblici a partire dalla Villa Medicea che è del Comune ma è gestita dal Parco, così come per la Scuola e la Stazione Marconi che ci auguriamo possano essere prima o poi risolti” …

“Proprio per questo“, conclude Stefanucci, “il Festival rappresenta un importante veicolo promozionale, la cui prima edizione si è svolta nel 2021 quando ancora perdurava l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, in ciò confortati dalla positiva risposta da parte del pubblico per un evento che ad ogni edizione si sta strutturando sempre meglio, allargando la propria offerta di spettacoli, così come sono aumentati gli spazi, compresi quelli all’interno della Villa Medicea dove si terranno due Mostre e far pertanto sì che chi vorrà trascorrere delle serate all’aria aperta ed a contatto con la natura non resterà sicuramente deluso” …

Per l’ingresso al Festival è previsto un biglietto del costo di 10€uro per le serate di venerdì 7 e sabato 8 luglio, elevato a 15€uro per la serata conclusiva di domenica 10 luglio data la presenza dei Modena City Rambles, potendo peraltro sottoscrivere un mini abbonamento per le tre serate al prezzo di 28€uro, mentre i bambini dai 5 ai 12 anni usufruiscono di un biglietto ridotto a 5€uro …

Last modified: Giugno 12, 2023