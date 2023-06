Aggressione in psichiatria: ASL Toscana nord ovest e AOUP rafforzano le misure di sicurezza.

Scritto da admin• 5:06 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La nuova aggressione ad un medico del servizio psichiatrico del Santa Chiara ci riporta con ansia ai giorni terribili dell’omicidio di Barbara Capovani.

Nell’esprimere pertanto vicinanza a tutti gli operatori della psichiatria e, in particolare, alla dottoressa che due giorni fa, purtroppo, si è trovata nuovamente a fare i conti con la violenza, la direzione della ASL Toscana nord ovest sottolinea che alcuni provvedimenti sono già stati presi in accordo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, che ospita la SPDC.

Per garantire maggiore sicurezza, sono state infatti apportate alcune migliorie strutturali ed è in via di sostituzione la porta di ingresso al reparto; è stata inoltre facilitata la modalità di allertamento della pattuglia della vigilanza di Aoup, i cui controlli sono stati rafforzati. Oltre ad aver aumentato la presenza all’interno dell’area ospedaliera, ad ogni cambio turno la pattuglia garantisce infatti la sua presenza a tutela degli operatori che si recano agli spogliatoi o ai propri autoveicoli (a cui è stato concesso il parcheggio all’interno del perimetro ospedaliero).

Inoltre, con una recente delibera della direzione aziendale è stato potenziato, con l’inserimento dei responsabili della privacy, della formazione, della tutela e partecipazione e della comunicazione, il gruppo aziendale costituito nel 2017 per la prevenzione e la gestione di atti di violenza nei confronti degli operatori. Ogni mese i componenti del gruppo analizzano i dati relativi agli eventi segnalati nel mese precedente e contestualmente vengono valutate nuove azioni di miglioramento che possano garantire al personale maggiore sicurezza.

Sempre nell’ottica di una più dettagliata conoscenza del fenomeno, è stato completamente informatizzato il sistema di segnalazione delle aggressioni, attivo dal 2018, rendendolo maggiormente fruibile a tutti i dipendenti attraverso la rete interna. Il sistema raccoglie tutte le segnalazioni che provengono dai diversi settori e, in caso di bisogno, è attivo il supporto di assistenza psicologica individuale e di struttura e la consulenza legale.

Purtroppo le aggressioni nei confronti del personale sanitario sono in continuo aumento. Per contenere il fenomeno, oltre alle diverse misure strutturali e organizzative, la ASL ha aumentato anche la formazione del personale attraverso corsi modulati in base all’attività svolta.

Last modified: Giugno 12, 2023