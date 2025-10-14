NavigArte 2025: danza, teatro e arti visive accendono Pisa

Written by admin• 2:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Prosegue con grande successo di pubblico l’edizione 2025 di NavigArte, il festival diretto da Flavia Bucciero che fino all’8 novembre animerà la città di Pisa con spettacoli, performance e incontri dedicati alle arti performative contemporanee. Un appuntamento ormai consolidato, capace ogni anno di intrecciare danza, teatro, musica e arti visive, creando un dialogo creativo e coinvolgente per spettatori di tutte le età.

L’edizione di quest’anno conferma la vocazione internazionale del festival, con la presenza di numerose compagnie ospiti da tutta Europa, e propone un cartellone ancora più ricco e articolato. NavigArte si conferma così non solo come rassegna, ma come progetto culturale capace di stimolare riflessione, consapevolezza ed emozione, offrendo al pubblico nuovi sguardi sul presente attraverso corpo, suono, movimento e immagine.

Nel fine settimana, due appuntamenti da non perdere al Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac a Pisa:

Venerdì 17 ottobre – ore 20.00

La Compagnia Movimento Danza di Napoli porta in scena “Keywords n.11 o il metodo del caso”, ideato e coreografato da Gabriella Stazio. Una performance sorprendente in cui alcune parole chiave, estratte casualmente davanti al pubblico, diventano movimenti e azioni coreografiche in tempo reale, dando vita a uno spettacolo unico e irripetibile. Ispirata a teorie scientifiche, l’opera esplora i confini tra ordine e caos, tra struttura e improvvisazione. Le musiche originali e il sound design sono firmati da Francesco Giangrande, mentre Gabriella Stazio sarà anche voce narrante.

Sabato 18 ottobre – ore 20.00

Torna a NavigArte la compagnia Chille De La Balanza con “Controllo.studio”, una performance intima e inquieta firmata da Chiara Lovaglio e Ilenia Tozzo. In scena, le due performer dialogano con un pupazzo, simbolo di una materia apparentemente priva di coscienza, interrogandosi sui confini tra umano e artificiale, sulla natura dell’empatia e sul concetto di controllo. Suoni e luci sono curati da Francesco Lascialfari.

NavigArte 2025 è un progetto nato nel 2011 da un’idea di Movimentoinactor/Con.Cor.D.A., con la direzione artistica di Flavia Bucciero. È sostenuto da Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, UniCoopFI e realizzato in collaborazione con Mura di Pisa, Università di Pisa, Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e R.A.T. (Residenze Artistiche della Toscana).

Biglietti

Intero € 7 | Ridotto* € 5

*Studenti universitari, soci Coop, residenti quartiere Porta a Mare–Cep–Barbaricina, bambini e studenti di scuole di danza, musica e teatro.

Info e prenotazioni

Teatri di Danza e delle Arti – Corte Sanac 97/98 – Pisa

050 501463 | WhatsApp 342 0787727

navigarte.info@gmail.com

www.movimentoinactor.it

Facebook e Instagram: NavigArte

Last modified: Ottobre 14, 2025