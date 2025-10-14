Economia circolare: etica, sviluppo e sostenibilità al centro dell’incontro promosso dalla Fondazione Opera Giuseppe Toniolo

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- L’economia circolare rappresenta oggi un paradigma capace di coniugare etica, innovazione e sostenibilità, ponendosi come alternativa concreta al modello lineare tradizionale. Ridurre gli sprechi, valorizzare le risorse e generare benefici economici, sociali e ambientali: questi i principi al centro dell’incontro “Economia circolare. Un paradigma che integra etica, sviluppo e sostenibilità”, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 16.00 presso l’Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana (piazza Arcivescovado).

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Opera Giuseppe Toniolo.

L’appuntamento offrirà una riflessione corale sulla transizione dall’economia lineare a un modello realmente circolare, con particolare attenzione alle opportunità economiche, fiscali e sociali per imprese e realtà del Terzo Settore.

Il programma prevede i saluti e l’introduzione di Andrea Maestrelli, presidente della Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, con l’intervento “La circolarità tra visione e pratiche reali”, che proporrà una lettura del tema in chiave valoriale e operativa.

Seguiranno:

Cristina Sagliocco , giornalista e consulente in comunicazione della sostenibilità, con “Dal lineare al circolare: un cambio di paradigma non semplice”, dedicato alle implicazioni culturali e organizzative della transizione;

, giornalista e consulente in comunicazione della sostenibilità, con “Dal lineare al circolare: un cambio di paradigma non semplice”, dedicato alle implicazioni culturali e organizzative della transizione; Tommaso Luzzati , docente del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, con “WIDE: oltre il riciclo”, un approfondimento sul dialogo tra ricerca, impresa e territorio;

, docente del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, con “WIDE: oltre il riciclo”, un approfondimento sul dialogo tra ricerca, impresa e territorio; Silvio Formenti, dottore commercialista esperto in non profit, con “Economia circolare: opportunità fiscali per imprese ed Enti del Terzo Settore”, che illustrerà strumenti e vantaggi concreti del modello circolare.

La partecipazione è gratuita, con registrazione consigliata all’indirizzo: segreteria@fondazioneoperatoniolo.it

Con questo appuntamento, la Fondazione Opera Giuseppe Toniolo rinnova il proprio impegno nel promuovere un confronto attuale e interdisciplinare sulle trasformazioni economiche e sociali, valorizzando il contributo di un pensiero economico fondato su responsabilità, equità e solidarietà.

Per informazioni: www.fondazioneoperatoniolo.it

Last modified: Ottobre 14, 2025