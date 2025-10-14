Al via il MakerDojo Club: laboratori gratuiti di tecnologia e creatività per ragazze e ragazzi a Pisa

Written by admin• 1:11 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Prenderà il via mercoledì 23 ottobre il MakerDojo Club, un ciclo di laboratori creativi e tecnologici rivolti a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni, promosso nell’ambito del progetto Giovani+ del Comune di Pisa.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, nasce per avvicinare i più giovani al mondo della tecnologia attraverso esperienze pratiche e divertenti, stimolando curiosità, creatività e competenze digitali.

Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì pomeriggio, dal 23 ottobre al 27 novembre, dalle 15:45 alle 18:00 presso Giovani+ Pisa. Ogni appuntamento, della durata di circa due ore, sarà autoconclusivo, consentendo la partecipazione anche a singole sessioni. I partecipanti potranno cimentarsi con robotica, coding, tinkering, elettronica e stampa 3D, imparando a costruire, programmare, sperimentare e collaborare in un ambiente dinamico e inclusivo.

«I giovani sono il cuore pulsante della nostra città e investire nella loro creatività e nel loro talento significa costruire il futuro di Pisa», ha dichiarato Frida Scarpa, assessora alle Politiche giovanili. «Il MakerDojo Club è molto più di un laboratorio: è un luogo dove le idee prendono forma e l’apprendimento diventa un’esperienza coinvolgente e accessibile. Con iniziative come questa vogliamo offrire ai ragazzi spazi di crescita, innovazione e partecipazione».

«Giovani+ è il servizio comunale dedicato allo sviluppo personale e professionale dei giovani dagli 8 ai 35 anni – spiega Diego Teloni di Giovani+ Pisa –. Attraverso una rete di scuole, università, imprese e realtà del territorio promuoviamo percorsi di formazione e orientamento. Con il MakerDojo Club vogliamo portare l’educazione digitale e creativa anche tra i più piccoli, con un approccio partecipativo e inclusivo».

«Robotica, coding, tinkering, elettronica e stampa 3D – aggiunge Barbara Bulf di MakerDojo – saranno gli strumenti con cui i partecipanti potranno sperimentare e imparare facendo. Ogni laboratorio sarà pratico, interattivo e aperto a tutti, anche alle famiglie, per rendere l’esperienza ancora più condivisa».

Il MakerDojo Club rappresenta un nuovo modo di vivere la tecnologia, che valorizza la creatività come chiave per sviluppare competenze digitali e capacità di problem solving. Il percorso si concluderà con un evento aperto alla cittadinanza, durante il quale saranno presentati i progetti realizzati dai giovani partecipanti.

Partecipazione gratuita.

Per informazioni e iscrizioni: canali ufficiali del progetto Giovani+ del Comune di Pisa e sito www.makerdojo.it.

Ottobre 14, 2025