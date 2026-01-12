Navicelli. Petrucci (FDI): “Il Governo Meloni trasforma i buoni propositi in fatti”

Written by admin• 6:39 pm• Pisa, Politica

PISA – “Oggi è una giornata bellissima per Pisa e tutta la Toscana: sono iniziati i lavori sul Canale dei Navicelli che renderanno questa infrastruttura ancora più strategica per lo sviluppo economico del nostro territorio e in particolare del settore cantieristico-navale“, afferma Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale.



“Il Governo Meloni ha stanziato 30 milioni di euro per realizzare le opere di consolidamento delle sponde. Nel 2023 durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative, in occasione della visita del ministro Urso al Canale dei Navicelli avevo sostenuto con forza la necessità di questi lavori: oggi quelle promesse diventano realtà. Ringrazio il deputato Edoardo Ziello per aver portato avanti l’iniziativa“.

“Sono inoltre particolarmente felice che il viceministro al Mit Edoardo Rixi abbia parlato di ‘accesso diretto al mare’ senza dover passare dal porto di Livorno, un’affermazione non scontata che dimostra quanto il Governo Meloni abbia compreso l’importanza dell’idrovia Pisa-Livorno. Qui abbiamo una eccellenza produttiva eccezionale che occupa migliaia di lavoratori, è compito delle istituzioni fare il possibile per preservare queste attività e potenziarle rendendole ancora più competitive nel contesto globale. Per questo sarà necessario costruire questo ‘sbocco in mare diretto’ inserendolo nel ‘pacchetto di Darsena Europa’. Sarà poi interessante ed opportuno collegare il canale con le ferrovie, con la riapertura della linea ferroviaria che arriva fino alla Darsena Pisana e portare il Canale fin dentro l’aeroporto che dista poche centinaia di metri e che si avviino le procedure per la navigabilità dell’Arno. Il Canale dei Navicelli fa parte di un sistema di vie d’acqua più unico che raro, paragonabile a quelli del Nord Europa e finalmente abbiamo un Governo nazionale che lo ha capito“, conclude Petrucci.

