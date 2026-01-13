L’Effemeride Pisana del 13 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:13 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Martedì 13 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 17:01, le ore di luce solare sono 9 e 11 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 322mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Sant’Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa

Patrono di Parma, Casorate Sempione, Ossona, Nus, Beregazzo con Figliaro, Gignod, Bedero Valcuvia, Cassinasco, Argusto, San Ponso e di altri comuni

Nato in una famiglia pagana probabilmente nel 315 a Poitiers, subì subito il fascino della filosofia, cercando risposte nel pensiero neoplatonico. Ma la lettura della Bibbia gli fece conoscere il cuore della fede cristiana e lo avviò verso un itinerario di approfondimento destinato a renderlo un “dottore della Chiesa”. Subito dopo il Battesimo venne scelto come vescovo di Poitiers e come pastore e studioso s’impegnò a indagare la Verità contro le eresie del tempo, in particolare l’arianesimo. Questo gli costò anche sei anni di esilio, durante i quali continuò i suoi studi, dai quali nacque la sua opera più importante il “De Trinitate”. Morì nel 367. Pio IX lo ha proclamato Dottore della Chiesa.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale per il dialogo tra religioni e omosessualità

Festa della liberazione del Togo

La citazione del giorno:

Bisogna aver buona memoria per poter mantenere le promesse. (Friedrich Nietzsche)

E’ accaduto il 13 gennaio nel mondo:

27 a.C. – L’Impero romano è diviso in province imperiali e in province proconsolari

1099 – Raimondo di Tolosa incomincia una Crociata e si dirige verso Gerusalemme

1610 – Galileo Galilei scopre Ganimede, uno dei satelliti naturali di Giove

– 1854 – La fisarmonica viene brevettata da Anthony Faas

1898 – Émile Zola pubblica il “J’accuse” in difesa di Alfred Dreyfus

1910 – Nasce la Nazionale di calcio dell’Italia

1915 – Terremoto della Marsica: 30.519 vittime fra Avezzano, Sora e tutto il territorio della Marsica

1928 – Si incomincia a costruire la Linea Maginot

1930 – Viene pubblicata la prima striscia di Topolino

1935 – Un plebiscito nella Saarland mostra che il 90,3% dei votanti desidera unirsi alla Germania nazista

1942 – Henry Ford brevetta un’automobile di plastica che pesa il 30% in meno di un’auto normale

1963 – Colpo di Stato in Togo, primo colpo di Stato africano di uno Stato indipendente

1991 – Le truppe sovietiche attaccano i sostenitori dell’indipendenza lituana a Vilnius

1992 – Nasce il TG5, il telegiornale di Canale 5

2001 – Nel bresciano viene scoperto il primo caso di “mucca pazza” in Italia

2012 – La nave da crociera Costa Concordia urta degli scogli a 500 metri dal porto dell’Isola del Giglio, provocando una falla di 70 metri nello scafo e causando 32 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguente evacuazione totale delle 4229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri

La frase del giorno di Frate Indovino:

Il piano ha occhi, e il bosco orecchi

Nati il 13 gennaio:

STEFANIA BELMONDO

Atleta italiana, sci di fondo

α 13 gennaio 1969

ORLANDO BLOOM

Attore inglese

α 13 gennaio 1977

MARCO PANTANI

Atleta italiano, ciclismo

α 13 gennaio 1970 ω 14 febbraio 2004

Deceduti il 13 gennaio:

WYATT EARP

Sceriffo e celebre personaggio del far west

α 19 marzo 1848 ω 13 gennaio 1929

JAMES JOYCE

Scrittore irlandese

α 2 febbraio 1882 ω 13 gennaio 1941

OLIVIERO TOSCANI

Fotografo italiano

α 28 febbraio 1942 ω 13 gennaio 2025

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Gennaio 7, 2026