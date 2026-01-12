Canale dei Navicelli, ecco la posa della prima palancola

Written by admin• 6:29 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Sindaco Conti: “Un investimento storico per il territorio e per la nautica, Pisa rafforza il suo ruolo strategico“

PISA – “Oggi è una data importante perché segna l’avvio concreto dei lavori di palancolatura lungo il Canale dei Navicelli. Un passaggio fondamentale, reso possibile grazie a un emendamento approvato nel 2024, che ha consentito di portare sul Canale 30 milioni di euro complessivi per questa infrastruttura strategica“. Lo ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti a margine della cerimonia di posa della prima palancola.

“Parliamo di un investimento articolato su tre anni – prosegue Conti –: 10 milioni nel 2024, che corrispondono ai lavori avviati oggi, 10 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026. Un intervento strutturale che consentirà di aumentare il pescaggio del Canale e di migliorare in modo significativo la navigabilità, riducendo le criticità operative e permettendo la movimentazione di imbarcazioni sempre più grandi, costruite qui e apprezzate sui mercati di tutto il mondo”.

“Ringrazio l’onorevole Edoardo Ziello per il lavoro svolto in Parlamento e il Vice Ministro Edoardo Rixi, che ha sostenuto con convinzione questo progetto. La sua conoscenza diretta del settore nautico, che unisce Liguria e Toscana, è stata determinante. Insieme al Governo centrale abbiamo lavorato affinché il nostro Canale diventasse più attrattivo e in grado di accogliere nuove imprese“.

Il Sindaco ha poi indicato le prossime sfide: “Restano due passaggi strategici. Il primo è la realizzazione del ponte mobile sul canale scolmatore, che consentirà alle imbarcazioni di uscire direttamente a mare dalla foce armata, senza transitare dal porto di Livorno, anche alla luce dei grandi investimenti sulla Darsena Europa. Il secondo è aprire un’interlocuzione seria e concreta con la Regione Toscana e con l’Ente Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, per il piano di gestione, individuando aree che possano essere dedicate allo sviluppo della nautica“.

“La posa della prima palancola – conclude Conti – non è solo l’inizio di un cantiere, ma la conferma di una visione: Pisa investe su lavoro, infrastrutture e competitività. La nautica è una delle eccellenze del nostro territorio e questo intervento ne rafforza il futuro“.

