Illuminazione natalizia. Fabbrini (FdI): “In molte frazioni il Natale non è arrivato”

Written by Antonio Tognoli• 11:50 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Un Natale “non per tutti”, è questa l’impressione di Simone Fabbrini, consigliere comunale ed esponente di Fratelli d’Italia, che denuncia l’assenza dell’illuminazione pubblica natalizia in gran parte delle frazioni di San Giuliano Terme.

“Mentre il capoluogo e poche altre aree circoscritte godono dell’atmosfera festiva, molte frazioni sono rimaste completamente al buio, prive di qualsiasi segno tangibile delle festività imminenti” dichiara Fabbrini. Le segnalazioni arrivano da più parti del comune: residenti e commercianti delle zone escluse lamentano la mancanza dell’arredo urbano che, oltre al valore simbolico, funge da strumento attrattivo per il commercio locale in questo periodo cruciale.

“Non si tratta solo di estetica, ma di identità e di vicinanza delle istituzioni” afferma il consigliere. “Vedere strade buie e spoglie proprio nei giorni che precedono la festività più sentita dell’anno è il segnale plastico di un’amministrazione che ha perso il contatto con la realtà del territorio e che si limita a curare il ‘salotto buono’ trascurando tutto il resto“.

Fabbrini poi conclude: “un’amministrazione lungimirante dovrebbe premurarsi di far sentire ogni cittadino parte di un’unica comunità, per questo pretendo che dalla Giunta comunale qualcuno spieghi il perché di questa scelta che taglia fuori gran parte del territorio”.

Last modified: Dicembre 22, 2025