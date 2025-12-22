lluminio sostenibile: HTA accelera sulla transizione green

Written by admin• 11:37 am• Pontedera, Attualità

PISA – In un contesto industriale sempre più orientato alla transizione ecologica, HTA – High Tech Aluminium, azienda leader nell’estrusione dell’alluminio con sede a Pontedera, integra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale in una strategia di sviluppo concreta e misurabile.

A vent’anni dalla fondazione, HTA si conferma un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Nel 2023 ha realizzato un impianto fotovoltaico composto da 5.000 pannelli su una superficie di 20.000 metri quadrati, per una potenza complessiva di 2,5 MW. Entrato in funzione a metà 2024, l’impianto ha già consentito di evitare l’emissione di circa 2.500 tonnellate di CO₂ nei primi 16 mesi di attività, riducendo la dipendenza da fonti fossili e contribuendo agli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Parallelamente, l’azienda ha investito in un nuovo macchinario ad alta efficienza energetica per la linea produttiva 5.0, finanziato tramite incentivi governativi. L’impianto consente una significativa riduzione dei consumi energetici, migliorando al contempo qualità e precisione dei processi produttivi. L’adesione al Piano Transizione 5.0 rappresenta per HTA una scelta strategica orientata alla competitività industriale.

Nel dicembre 2024 HTA ha inoltre completato l’acquisizione di De.Mal, storica realtà di Pontedera specializzata nei profilati in alluminio per serramenti, ampliando l’attività verso il prodotto finito e integrando l’intera filiera, dal profilato grezzo al componente assemblato.

La sostenibilità è promossa anche attraverso pratiche quotidiane condivise dalle due aziende: eliminazione della plastica monouso, utilizzo di alternative biodegradabili, riduzione del consumo di carta e razionalizzazione dell’uso dell’acqua. Azioni che contribuiscono a diffondere una cultura aziendale attenta all’impatto ambientale.

Questo percorso ha portato HTA a ottenere anche la certificazione EPD – Environmental Product Declaration, che si aggiunge alle certificazioni già conseguite, tra cui IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001.

Guardando al futuro, l’azienda punta a un ulteriore ampliamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e all’ottimizzazione degli impianti termici, rafforzando il proprio impegno verso un modello industriale sempre più efficiente e sostenibile.

