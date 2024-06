Musicastrada Festival: al via il connubio tra musica e enogastronomia

Scritto da admin• 11:04 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – “Musicastrada Festival“, l’evento dell’estate del territorio pisano che unisce la musica all’enogastronomia, attraverso la conoscenza e la scoperta dei luoghi più caratteristici dei Borghi della nostra Provincia, si prepara a festeggiare nel modo più consono possibile il traguardo dei suoi 25 anni dalla prima edizione.



di Giovanni Manenti

Il programma della manifestazione è stato illustrato presso la Sede di Pisa della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, alla presenza del Presidente Valter Tamburini, del Responsabile dell’Area pisana e della Valdera di CNA Simone Romoli e del Presidente dell’Associazione Musicastrada, nonché Direttore Artistico Davide Mancini, riunione alla quale hanno altresì partecipato i rappresentanti dei Comuni interessati alla Rassegna.

Lanciata dallo slogan “Più di un concerto, più di un festival, più di un’esperienza, Musicastrada Festival 2024 vi lascerà senza fiato!”, ecco che laXXV edizione, che si svolgerà dal 12 luglio al 4 agosto prossimi, si prefigge l’obiettivo di confermarsi l’evento musicale itinerante più conosciuto della provincia di Pisa, attraverso un’esperienza che va oltre: oltre il tramonto, oltre il singolo concerto che potrebbe vedersi anche altrove, ma soprattutto ben oltre le aspettative.del pubblico, in quanto le note e le voci degli artisti italiani e internazionali incontrano al Musicastrada Festival luoghi straordinari nella loro “normalità”, vale a dire le piazze e gli spazi più suggestivi e significativi dei piccoli e grandi borghi toscani.

Per festeggiare ancor più degnamente il quarto di secolo della Manifestazione, l’edizione 2024 si avvale dell’importante novità costituita dall’intervenuta collaborazione con CNA Pisa, grazie alla quale vi sarà il coinvolgimento di birrifici artigianali locali in occasione dei concerti, così come in alcuni borghi ci saranno visite guidate pre-concerto per consentire al pubblico di scoprire la bellezza di alcune delle nostre location, mentre è altresì confermata, anche per quest’anno, la collaborazione, per le sole due date di Castelfranco di Sotto (12 e 13 Luglio), con il LET’S Festival, organizzato dall’associazione Ediati. giunto alla quinta edizione e dove, oltre alla musica, sarà a disposizione un’area arte, un’area market e una zona food, per creare un’esperienza a 360 gradi.

Ovviamente soddisfatto il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini, il quale così commenta: “la valenza di una Manifestazione come il “Musicastrada Festival” sta nel toccare tutti quei centri magari considerati minori ma che in realtà fanno la fortuna del nostro territorio regionale anche da un punto di vista turistico, ed anche se non si tratta delle piazze più famose della Toscana sono comunque location bellissime che vale la pena portare all’attenzione generale, così come l’attrazione derivante dall’evento musicale consente al pubblico di coniugare una serata all’insegna del buon gusto e della visita a questi luoghi così caratteristici, sia alla luce del giorno che con l’atmosfera creata dalle luci artificiali. E’ questo il motivo principale“, conclude il Presidente, “per cui noi come Camera di Commercio – che, ricordiamo, ha al suo interno il Brand “Terre di Pisa” creato nel 2017 per la promozione e valorizzazione del territorio – compartecipiamo economicamente all’evento, in quanto riteniamo che rappresenti uno strumento importante che annualmente viene riproposto e che vede sempre maggiore attenzione da parte del pubblico, nonché delle Amministrazioni Comunali coinvolte“.

Come detto, da quest’anno c’è la collaborazione con CNA Pisa, il cui Responsabile dell’Area pisana Simone Romoli che così commenta: “La nostra partecipazione nasce da un protocollo d’intesa che da un lato ha visto CNA riconoscere l’importanza e l’attrattività turistica della Rassegna concertistica di Musicastrada che ha una valenza nazionale come dimostra il patrocinio e contributo fornito dal Ministero della Cultura, mentre dall’altro la volontà da parte degli organizzatori di avvalersi di una partnership di livello finalizzata a realizzare delle sinergie per il coinvolgimento dei produttori locali nell’ambito dei concerti, visto che sempre più tali eventi divengono un’esperienza a 360 gradi, in quanto il pubblico non vuole solo ascoltare musica, ma anche visitare luoghi e degustare i prodotti locali. Da qui, pertanto, nasce l’idea – prosegue il Responsabile CNA – di sviluppare questa sinergia che quest’anno si è concentrata in particolare su di un prodotto tipico quale la birra, con il coinvolgimento di due birrifici locali che seguiranno la Rassegna di Musicastrada grazie alla presenza dei rispettivi stand ai concerti, trattandosi nello specifico del “Birrificio di Buti” della Famiglia Masini e “Vapori di Birra” di Sasso Pisano della Famiglia Volpi che saranno presenti in numerose tappe della Manifestazione che si svolgerà dal prossimo 12 luglio con conclusione al 4 agosto. Ad ulteriore conferma dell’importanza della Rassegna“, aggiunge Simone Romoli, “valga altresì il fatto che Musicastrada da oltre 15 anni è sostenuta anche dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest alla quale va il ringraziamento per la disponibilità nel rinnovare la sua compartecipazione all’evento anche quest’anno sulla base del progetto presentato da CNA in accordo con l’Associazione Musicastrada, essendo chiaro che la valorizzazione del nostro territorio e delle “Terre di Pisa” come prodotto turistico non può che passare attraverso queste importanti sinergie che siamo in grado di costruire da un punto di vista istituzionali. Non va infine sottovalutata“, conclude Romoli, “l’attrazione delle varie Location scelte quali sede dei concerti, ne cito una per tutte, ovvero la Rocca Sillana di Pomarance che ospiterà le tappe del 2 e 3 agosto, trattandosi di una struttura di origine militare collocata non direttamente sulla strada, in quanto per raggiungerla occorre percorrere per circa 10′ un sentiero nel bosco, con le esibizioni a svolgersi al tramonto sulla terrazza della Rocca così da costituire uno scenario bellissimo dal punto di vista anche paesaggistico, un motivo in più per invitare le persone ad assistere a questa Rassegna itinerante al fine di vivere una vera e propria esperienza e portarsi a casa un ricordo della ricchezza del nostro territorio da restare impresso a futura memoria“.

Di seguito il programma completo in breve:

12 luglio @ Orto di San Matteo, Castelfranco di Sotto – DAY 1 LET’S FESTIVAL: TŌRU, TOMMI SCERD, ALTEA, LUCIO CORSI + AFTERSHOW

13 luglio @ Orto di San Matteo, Castelfranco di Sotto – DAY 2 LET’S FESTIVAL: ASPETTATIVA, LUCA RE, IRBIS, MECNA + AFTERSHOW

18 luglio @ Circolo Primo Maggio, Buti – GAIA MORELLI (Italia) + BUGO (Italia) 19 luglio @ Palazzo Pretorio, Vicopisano – GIOVANNI TRUPPI (Italia)

20 luglio @ Piazza Villanova del Camì, Calcinaia – Z/F (Iran – Italia) + SANDRO JOYEUX (Francia – Italia)

21 luglio @ Piazza dei Caduti per la Libertà, Cascina – ANTONELLA RUGGIERO (Italia)

24 luglio @ Certosa Monumentale, Calci – RAQUEL KURPERSHOEK (Olanda – Spagna)

25 luglio @ Santuario della Madonna di Ripaia, località Treggiaia, Pontedera – VOŁOSI (Polonia)

26 luglio @ Piazza Duomo, San Miniato – DANIELE SILVESTRI (Italia)

28 luglio @ Torre di San Matteo, Montopoli – DANIELA PES (Italia)

31 luglio @ Piazza del Popolo, Castelnuovo di Val di Cecina – “LEOPÀRD VJOLET” LEO DI DANTE & JOLE CANELLI (Italia) + BOBO RONDELLI & MUSICA DA RIPOSTIGLIO (Italia)

1 agosto @ Piazza della Chiesa, Monteverdi Marittimo – DŽAMBO AGUŠEVI ORCHESTRA (Macedonia del Nord)

2 agosto @ Rocca Sillana, Pomarance – MOTTA + EMMA NOLDE (Italia)

3 agosto @ Rocca Sillana, Pomarance – MOTTA + EMMA NOLDE (Italia)

4agosto @ Piazza della Chiesa, Chianni – BOMBINO (Niger)

