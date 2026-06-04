Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa, 18 spettacoli tra Palazzo Reale, San Matteo, Navi Antiche e Certosa di Calci

Written by Redazione• 2:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Quattro luoghi della cultura diventano palcoscenico della seconda edizione di Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa. Museo di Palazzo Reale, Museo di San Matteo, Museo delle Navi Antiche e Certosa Monumentale di Calci ospiteranno 18 spettacoli tra concerti e coreografie, tutti programmati durante l’orario di apertura dei musei, con l’obiettivo di coinvolgere i visitatori in un’esperienza culturale a 360 gradi.

Dai cameristi del Maggio Musicale Fiorentino all’omaggio musicale a Pinocchio con Paolo Hendel, dallo spettacolo di danza in realtà aumentata Into the Echo all’omaggio a San Francesco con il coro della Basilica Papale di Assisi: il calendario propone un percorso ricco e trasversale, capace di mettere in dialogo musica, danza, teatro, parola e patrimonio artistico.

“Considerata la calorosa accoglienza da parte del pubblico, con oltre 1.650 partecipanti alla prima edizione, siamo molto lieti di confermare la seconda edizione della rassegna – spiega il direttore dei Musei Nazionali di Pisa, Massimo Dadà –. Verrà riproposta la formula caratteristica, che unisce la partecipazione allo spettacolo alla visita al museo nei normali orari di apertura”.

Il progetto è cofinanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Pisa, con la collaborazione del Comune di Pisa. L’organizzazione coinvolge i Musei Nazionali di Pisa, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta e il Consorzio Coreografi Danza d’Autore guidato da Flavia Bucciero.

“La rassegna ha trovato la sua giusta collocazione nell’ampio panorama delle iniziative primaverili ed estive – dichiara Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa –. Offre l’opportunità di incontrare la musica e la danza entrando nei musei del territorio, dal San Matteo a Palazzo Reale fino alla Certosa di Calci, e rappresenta anche uno strumento per incentivare le presenze nei luoghi d’arte”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini. “Questa seconda edizione conferma un progetto capace di trasformare i luoghi che custodiscono memoria e bellezza in ambienti di incontro, nei quali musica, danza, teatro e parola dialogano con la storia, l’arte e l’identità del territorio. Non soltanto mete di visita, ma spazi da vivere, ascoltare e attraversare con lo sguardo, con il pensiero e con l’emozione”.

Dopo lo spettacolo di danza Le donne di Puccini, che si è tenuto al Museo di Palazzo Reale e sarà replicato il 3 ottobre, il prossimo appuntamento è sabato 13 giugno alle ore 10 al Museo di San Matteo con La voce della Musica. Protagonista il duo formato da Paolo Carlini al fagotto e Fabrizio Datteri al pianoforte, con un programma dedicato all’Ottocento e alla musica italiana del Novecento.

Gli spettacoli sono inclusi nel biglietto di accesso ai musei: 5 euro per Museo di San Matteo, Palazzo Reale e Complesso Monumentale della Certosa di Calci, 8 euro per il Museo delle Navi Antiche. È inoltre disponibile un abbonamento da 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e l’ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni.

Biglietti acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e sull’App Musei Italiani. Info e programma su www.musicaedanza.it.

Il programma

Sabato 13 giugno, ore 10, Museo di San Matteo: La voce della Musica, con Paolo Carlini al fagotto e Fabrizio Datteri al pianoforte.

Mercoledì 24 giugno, ore 10.30, Museo di Palazzo Reale: Colori e racconti d’Europa, con il Quintetto di Fiati dell’Orchestra Toscana Classica.

Venerdì 26 giugno, ore 16, Chiesa della Certosa di Calci: Francesco è vivo, con il coro della Basilica Papale di Assisi e l’Orchestra da Camera Fiorentina.

Venerdì 3 luglio, ore 17, Museo di San Matteo: Elogio degli Uccelli, spettacolo di danza ispirato all’opera omonima di Giacomo Leopardi.

Mercoledì 29 luglio, ore 10.30, Chiesa della Certosa di Calci: Omaggio a Mozart, con i solisti di Toscana Classica.

Domenica 6 settembre, ore 17, Museo delle Navi Antiche: Storie di mare, miseria e fere, spettacolo di danza liberamente ispirato a Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo.

Giovedì 10 settembre, ore 17, Museo di San Matteo: Into the Echo, spettacolo di danza site specific con realtà aumentata.

Venerdì 11 settembre, ore 10.30, Chiesa della Certosa di Calci: Utopia nascosta di Francesco, spettacolo teatrale sul Santo di Assisi.

Domenica 13 settembre, ore 10.30, Museo di San Matteo: Armonie tra luce e sogno, con Elisabetta Stanghellini all’arpa.

Sabato 19 settembre, ore 15, Museo di San Matteo: i cameristi del Maggio Musicale Fiorentino in Variazioni Goldberg.

Sabato 26 settembre, ore 10.30, Museo di Palazzo Reale: Le Quattro Stagioni, con il duo Ferracci e De Nitto.

Martedì 29 settembre, ore 10.30, Museo di San Matteo: L’anima del violino, la voce del tasto, con Bruno Canino al pianoforte e Alessio Bidoli al violino.

Venerdì 2 ottobre, ore 17, Museo di San Matteo: Quando i cieli parlano, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Arnaldo Colasanti al racconto.

Sabato 3 ottobre, ore 11, Museo di Palazzo Reale: Le Donne di Puccini, spettacolo di danza ispirato alla vita del compositore.

Mercoledì 7 ottobre, ore 10.30, Certosa di Calci: Duo Saccone, con Valentina Saccone soprano e Chiara Saccone al pianoforte.

Sabato 10 ottobre, ore 10.30, Museo di Palazzo Reale: Pinocchio. Maschere, sogni e metamorfosi, con Paolo Hendel e i solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Sabato 17 ottobre, ore 10.30, Museo di Palazzo Reale: concerto con l’Orchestra del Centro di Produzione Musicale della Toscana.

Giovedì 22 ottobre, ore 17, Chiesa della Certosa di Calci: Stabat Mater, incontro poetico tra musica sacra e danza contemporanea.

Last modified: Giugno 4, 2026