Festival Toscano di Musica Antica, apertura con l’Orchestra Inclusiva Oltreconfine

Written by Redazione• 1:46 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Si apre con il concerto dell’Orchestra Inclusiva Oltreconfine il Festival Toscano di Musica Antica, manifestazione che propone un viaggio tra epoche e culture differenti e che, tra giugno e luglio, porterà concerti in luoghi suggestivi tra Pisa, Calci, Vicopisano e Camaiore.

Il primo appuntamento è in programma sabato 6 giugno, alle ore 18, al Teatro Nuovo di Pisa. Protagonisti saranno i bambini e i ragazzi dell’Orchestra Oltreconfine, impegnati in un percorso musicale che li porta a imparare a suonare e, soprattutto, a “suonare insieme”, seguendo gli indirizzi didattici e pedagogici del Metodo Abreu.

Il progetto dell’orchestra inclusiva nasce con l’obiettivo di contrastare le diverse forme di povertà educativa, lanciando un messaggio forte di superamento delle barriere attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto si aprirà con Shahrazād op. 35 di Rimsky-Korsakov, con il primo e il secondo movimento nella versione adattata per orchestre giovanili da Gianmarco Contini e Giovanni Del Vecchio. Il programma proseguirà con il tema principale de I Pirati dei Caraibi di Hans Zimmer, per concludersi con il canto popolare toscano La Veneranda, nell’arrangiamento e orchestrazione di Roberto Vacca.

Quest’ultimo brano si inserisce nel progetto su cui l’orchestra sta lavorando quest’anno, dal titolo Fate la nanna coscine di pollo.

Il biglietto per il concerto costa 2 euro.

Il programma completo del Festival Toscano di Musica Antica è disponibile su https://ftma.it. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket oppure al Teatro di Pisa, in via Palestro 40, dal martedì al sabato dalle 11 alle 13 e, il martedì, giovedì e sabato, anche dalle 16 alle 19.

È possibile acquistare i biglietti anche telefonicamente al numero 050 941188, dal martedì al sabato dalle 9 alle 11 e, il martedì, giovedì e sabato, anche dalle 14 alle 16.

Last modified: Giugno 4, 2026