Pam Pontedera, Michelotti presenta un’interrogazione parlamentare sui trasferimenti dei due lavoratori

Written by Redazione• 2:19 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia.

“La vicenda che coinvolge due storici dipendenti del punto vendita Pam di Pontedera merita la massima attenzione. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro, affinché siano effettuate tutte le verifiche necessarie e sia fatta piena luce sulla correttezza delle procedure adottate”.

Lo dichiara l’onorevole Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo sul caso dei due lavoratori trasferiti dalla sede di Pontedera a quella di Fosdinovo.

“Queste persone – prosegue Michelotti – hanno dedicato molti anni della propria vita professionale all’azienda e oggi si trovano ad affrontare un cambiamento con conseguenze potenzialmente molto pesanti sulla propria organizzazione familiare e lavorativa. Non spetta alla politica emettere sentenze, ma è certamente nostro dovere chiedere chiarezza e pretendere che siano garantiti il rispetto delle norme e la tutela della dignità dei lavoratori”.

Sulla vicenda intervengono anche Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Pontedera, e Alessandro Brini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Fin dai primi giorni abbiamo seguito questa vicenda con attenzione e preoccupazione – dichiarano Bagnoli e Brini –. Al di là delle appartenenze politiche, quando due lavoratori del nostro territorio si trovano in una situazione così delicata, è doveroso che le istituzioni facciano sentire la propria vicinanza. Ringraziamo l’onorevole Michelotti per essersi fatto carico della questione, portandola all’attenzione del Governo”.

“Pontedera è una città che vive di lavoro e di impresa – aggiungono –. Proprio per questo crediamo che il confronto tra aziende e lavoratori debba sempre avvenire nel rispetto reciproco e nella ricerca di soluzioni equilibrate. Continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda affinché siano tutelati i diritti delle persone coinvolte”.

Last modified: Giugno 4, 2026