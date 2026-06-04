Mura urbane, dal 6 giugno visite gratuite al camminamento del Giardino Scotto

Written by Redazione• 12:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Da sabato 6 giugno sarà aperto e visitabile gratuitamente il tratto delle Mura urbane al Giardino Scotto, con accesso al doppio camminamento che si sviluppa sia all’interno della galleria sia in quota, nel tratto compreso tra la Torre di Sant’Antonio e il Bastione Sangallo.

L’apertura, prevista tutti i fine settimana fino al 1° novembre, offrirà a cittadini e turisti l’occasione di conoscere da vicino un importante patrimonio storico e architettonico della città, recentemente restituito alla fruizione pubblica.

“L’iniziativa – spiega l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini – si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione delle mura storiche e degli spazi pubblici cittadini, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della storia locale e favorire una fruizione sempre più ampia e accessibile della nostra offerta, anche sotto il profilo turistico”.

“Un’occasione speciale – aggiunge Pesciatini – per riscoprire Pisa dall’alto delle sue antiche mura, tra percorsi e panorami suggestivi che raccontano secoli di vita e di identità cittadina”.

Il camminamento sarà aperto al pubblico il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

La visita consentirà di percorrere un tratto delle antiche fortificazioni cittadine e di ammirare Pisa da una prospettiva insolita e affascinante, immersi in un contesto ricco di storia e cultura. Il percorso rappresenta infatti una preziosa testimonianza del sistema difensivo medievale della città e uno degli elementi caratteristici del suo patrimonio monumentale.

Last modified: Giugno 4, 2026