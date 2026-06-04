Non è solo un mal di testa: in oltre 140 Ospedali con il Bollino rosa consulenze e servizi gratuiti dedicati all’emicrania

Written by Redazione• 12:24 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Una giornata dedicata all’emicrania, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 22 giugno anche l’Aoup aderisce all’(H) Open Day sull’emicrania promosso da Fondazione Onda Ets, giunto alla sua quarta edizione, mettendo a disposizione un punto informativo con distribuzione di materiale da parte del personale medico del Centro per la diagnosi e cura delle cefalee (Unità operativa di Neurologia) sugli aspetti diagnostici e terapeutici dell’emicrania, sul ruolo del genere in questa patologia nonché sulla modalità di accesso e presa in carico in Toscana. L’evento si svolgerà dalle 14.30 alle ore 16 nell’Aula al piano terra dell’Edificio 13 (Stabilimento ospedaliero di Santa Chiara). E’ obbligatoria la prenotazione all’indirizzo: amb.cefaleapisa@ao-pisa.toscana.it



Verranno fornite informazioni sulla diagnosi dell’emicrania e la sua gestione sia farmacologica sia non farmacologica, sottolineando l’importanza della personalizzazione terapeutica in funzione del genere e delle varie epoche della vita delle persone che ne soffrono. Questo approccio mirato – che tiene conto di genere, età, condizioni concomitanti del paziente – consente di offrire le migliori opportunità di cura ai pazienti per efficacia, tollerabilità e sicurezza nel tempo ed è inoltre necessario visto che oggi sono disponibili tanti farmaci antiemicranici innovativi ma la prescrizione deve essere subordinata alla sussistenza di specifici requisiti nel tempo, con un rigoroso monitoraggio da parte dei medici. All’incontro verrà spiegato anche come si accede ai percorsi diagnostico-terapeutici per le cefalee e consegnato materiale informativo anche per contribuire al superamento di stigma e banalizzazione, che accompagnano tuttora questa patologia.

L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. A livello globale, secondo l’Oms-Organizzazione mondiale della sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante[1], interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale[2]. In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone affette, di cui circa il 70% donne, interessate dalla malattia con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini, in larga parte per il ruolo degli ormoni sessuali femminili[3]. Nonostante l’elevata diffusione e il forte impatto, l’emicrania rimane ancora oggi sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con tempi d’attesa per una prima visita che possono variare tra i due e i sei mesi e un persistente rischio di cronicizzazione.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ed efficace ai percorsi di diagnosi e cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Uno degli ostacoli principali è ancora lo stigma sociale: l’emicrania è spesso percepita come un semplice mal di testa e non come la patologia neurologica grave e disabilitante che è, con conseguente sottovalutazione, ritardo diagnostico e mancato accesso alle cure appropriate.

In Aoup le iniziativa è coordinata dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti.

Last modified: Giugno 4, 2026