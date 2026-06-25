Ossicombustore di Peccioli, Rollo: “Da Cascina silenzio inaccettabile, serve trasparenza prima del voto in RetiAmbiente”

Written by Redazione• 12:31 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, Capogruppo Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia – Comune di Cascina.

Il prossimo 29 giugno l’assemblea dei soci di RetiAmbiente sarà chiamata ad approvare il Piano industriale che contiene anche il progetto dell’ossicombustore di Peccioli, un investimento da circa 150 milioni di euro destinato a incidere profondamente sul futuro della gestione dei rifiuti della Toscana costiera.

Di fronte a una scelta così rilevante, il gruppo consiliare Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia interviene per denunciare il silenzio dell’amministrazione comunale di Cascina e delle forze che sostengono la maggioranza di centrosinistra.

«Da anni sentiamo parlare di partecipazione, condivisione delle scelte, coinvolgimento dei territori e centralità dei cittadini – afferma Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia –. Eppure, su uno degli investimenti più importanti degli ultimi anni nel settore dei rifiuti, non è mai stato promosso un vero confronto pubblico, non è mai stata organizzata un’assemblea cittadina e il Consiglio comunale non è mai stato chiamato a discutere nel merito il progetto».

Rollo ricorda che, nella passata legislatura, l’unico gruppo consiliare ad attivarsi sul tema fu proprio Valori e Impegno Civico.

«Abbiamo chiesto e ottenuto una commissione consiliare alla presenza del presidente di RetiAmbiente – prosegue – nella quale abbiamo domandato che ci venisse consegnata documentazione sulla sostenibilità economico-finanziaria, tecnica e ambientale del progetto. Purtroppo non abbiamo ottenuto nulla, a dimostrazione di un’arroganza istituzionale e politica».

Secondo il capogruppo, il nodo centrale è la mancanza di trasparenza su un’operazione che coinvolge risorse pubbliche e scelte strategiche di lungo periodo.

«È singolare che chi invoca continuamente la partecipazione dei cittadini quando si tratta di altri temi, su una vicenda che riguarda decine di milioni di euro e il futuro della gestione dei rifiuti preferisca il silenzio. Ancora oggi non sono stati illustrati pubblicamente gli aspetti economici, finanziari e gestionali dell’operazione, né sono state spiegate le ricadute concrete per i Comuni e per i cittadini».

Rollo evidenzia anche una contraddizione politica all’interno del campo che sostiene la maggioranza.

«Da una parte si ascoltano dichiarazioni critiche e prese di distanza da parte di alcune componenti; dall’altra, quando si tratta di assumere posizioni chiare nelle sedi istituzionali, prevale il silenzio. I cittadini hanno diritto di sapere se chi governa Cascina sostiene o meno questo progetto e quali indicazioni intenda portare negli organismi chiamati a decidere».

Il gruppo precisa di non avere una posizione pregiudizialmente contraria alla realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto residuo, ma chiede che ogni scelta sia supportata da elementi verificabili.

«Come Valori e Impegno Civico abbiamo sempre mantenuto una posizione coerente – sottolinea Rollo –. Non siamo contrari per principio a nuovi impianti. Siamo però convinti che ogni decisione debba essere fondata su analisi serie, dati trasparenti, valutazioni indipendenti e benefici concreti per le comunità locali. Non accettiamo che ai cittadini venga chiesto un atto di fede».

Da qui la richiesta di rendere pubblica la documentazione economica e finanziaria del progetto, aprire un confronto pubblico e coinvolgere il Consiglio comunale prima dell’assunzione di decisioni strategiche.

«La partecipazione – conclude Rollo – non può essere uno slogan da utilizzare in campagna elettorale e dimenticare quando le decisioni diventano scomode. La trasparenza e il confronto devono valere sempre, soprattutto quando sono in gioco gli interessi dei cittadini».

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Last modified: Giugno 25, 2026