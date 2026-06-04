A San Rossore un weekend per promuovere il benessere dei giovani

Written by Redazione• 12:09 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Un’iniziativa concreta per affrontare il tema sempre più attuale del sovrappeso e dell’obesità in età adolescenziale: è questo l’obiettivo di “Benessere per Crescere”, il campo di due giorni organizzato dalla Diabetologia pediatrica di Pisa, in programma il 6 e 7 giugno 2026 nello scenario naturale del Parco di San Rossore.

L’evento, coordinato dall’équipe composta dalle pediatre Emioli Randazzo, Margherita Valiani e Francesca Pettinà, sotto la direzione di Diego Peroni, è rivolto a ragazzi tra i 12 e i 18 anni in condizione di sovrappeso o obesità.

L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita, attraverso un approccio innovativo e multidisciplinare che integra educazione alimentare, attività fisica e momenti di confronto.

Durante le due giornate, i partecipanti saranno coinvolti in un programma articolato che alterna momenti formativi ad attività pratiche. Tra queste, la preparazione di un pasto sano e completo guidata dal biologo nutrizionista Edoardo Banchi, con il supporto degli studenti dell’Istituto alberghiero di Pisa, e sessioni di attività motoria organizzate dai professionisti di Scienze Motorie, immerse nel contesto naturale del parco.

Non mancheranno spazi dedicati al dialogo e alla condivisione con la psicologa Chiara Toma, fondamentali per favorire un cambiamento duraturo nelle abitudini quotidiane dei ragazzi.

Uno degli elementi distintivi del progetto è la sua accessibilità: il campo è completamente gratuito per le famiglie, a conferma della volontà degli organizzatori di offrire un’opportunità concreta e inclusiva per affrontare una problematica complessa come quella dell’obesità giovanile.

A completare il percorso, è stato realizzato anche un libretto di ricette sane ed equilibrate, ideate dagli studenti dell’Istituto alberghiero, con l’obiettivo di fornire uno strumento pratico da portare nella vita quotidiana.

“Benessere per Crescere” si propone così come un modello integrato e immersivo per la prevenzione e la gestione del sovrappeso in età adolescenziale, puntando non solo sull’informazione, ma sull’esperienza diretta e sul coinvolgimento attivo dei giovani.

Un appuntamento che unisce salute, educazione e territorio, con l’ambizione di lasciare un segno concreto nel percorso di crescita dei ragazzi e delle loro famiglie.

Last modified: Giugno 4, 2026