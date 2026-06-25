Pontedera intitola un’area del Parco della Montagnola alle 21 Madri Costituenti

Written by Redazione• 12:30 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Pontedera intitolerà una porzione del Parco della Montagnola alle 21 Madri Costituenti. La zona individuata è quella che si affaccia sul tratto iniziale di via della Stazione Vecchia, nel proseguimento di via De Gasperi, dove l’area verde prospiciente all’argine del fiume Era forma una sorta di piccolo anfiteatro naturale.

L’annuncio arriva oggi, 25 giugno 2026, a 80 anni esatti dall’insediamento dell’Assemblea Costituente e nell’ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, con le prime elezioni a suffragio universale.

In quel passaggio fondamentale della storia repubblicana, 21 donne furono elette a Montecitorio, contribuendo in modo determinante alla stesura della Carta Costituzionale, con particolare attenzione ai principi di uguaglianza e pari dignità sanciti dall’articolo 3.

L’intitolazione fa seguito a una mozione approvata in maniera unitaria dal Consiglio comunale il 26 marzo scorso, con cui si impegnava la Giunta a dedicare «un luogo pubblico significativo alle 21 Madri Costituenti». L’iter è stato seguito dall’assessora alle pari opportunità Eleonora Pini e dall’assessore alla cultura Francesco Mori.

La mozione richiama «l’impegno politico e civile e la partecipazione attiva e di costruzione della democrazia delle Madri Costituenti», sottolineando la connessione tra le iniziative di promozione della parità di genere e la valorizzazione della memoria repubblicana portate avanti dall’Amministrazione comunale.

«Le 21 Madri Costituenti incarnano un patrimonio storico e simbolico che merita piena visibilità e riconoscimento pubblico. Esse provenivano da diverse forze politiche, rappresentando la pluralità dell’Italia repubblicana nascente», si legge nel testo della mozione.

L’intitolazione di un luogo pubblico alle Madri Costituenti rappresenta dunque un atto concreto di valorizzazione della memoria repubblicana e di promozione della parità di genere, in linea con i principi costituzionali e con gli obiettivi di equità e inclusione perseguiti dal Comune di Pontedera.

Il nuovo spazio dedicato alle Madri Costituenti nascerà all’interno di uno dei parchi più significativi della città, in un’area verde affacciata sull’Era e destinata a diventare luogo di memoria, incontro e riflessione sul contributo delle donne alla nascita della Repubblica.

Last modified: Giugno 25, 2026