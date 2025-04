Mura sottosopra: dall’arte contemporanea alla storia. Visita guidata con Ilario Luperini e l’associazione Amur

Written by admin• 11:07 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Luogo di storia, cultura ed arte: domenica 27 aprile ‘Mura Sottosopra’ visita guidata sulle Mura di Pisa condotta da Ilario Luperini, presidente dell’associazione Amur (Amici delle Mura). Appuntamento alle 16 al Parlascio, la partenza è dedicata alla mostra dell’artista contemporaneo Lanfranco Cionna ‘Paesaggi ideali e figure di donna’, in esposizione al Bastione fino al 4 maggio.

“La stesura uniforme dei colori quasi del tutto privi di sfumature, giustapposti, contribuisce ad un’atmosfera di imponderabile, geometrica assolutezza – spiega Luperini – Anche i riferimenti più realistici divengono astrazioni, controllati pensieri, in virtù della stilizzazione di volumi, dell’essenzialità caricaturale“

A seguire approfondimento sulle Mura di Pisa e sulle caratteristiche peculiari della cinta pisana: sarà l’occasione di scoprire tante curiosità ed aneddoti che si possono apprezzare sia in quota sia sotto le Mura.Dalla Porta del Parlascio, dove terminava il principale asse stradale della civitas medievale,fino alla Porta del Leone in piazza dei Miracoli e ritorno. Nel percorso sono visibili sia porte mai aperte sia ingressi una volta attivi ed oggi tamponati, come la porta di Santo Stefano che insieme alla Torre ed al Ponte omonimo rappresentava uno degli accessi principali di Pisa.

Biglietti a 10 euro comprensivi dell’ingresso alle Mura, 8 euro per i soci di Amur, posti disponibili limitati, prenotazione via mail a luperini.ilario@gmail.com, amur.pisa@gmail.com oppure via telefono e whatsapp al numero 346-3165759

Last modified: Aprile 22, 2025