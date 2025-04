Beach Soccer, i nerazzurri pronti a volare alle Seychelles per il Mondiale

Written by admin• 10:48 am• Pisa, Sport

Nella comitiva azzurra tre giocatori del Lenergy Pisa: Casapieri, Bertacca e Fazzini

Una vittoria per parte tra Italia e Portogallo nella doppia amichevole pasquale di beach soccer in avvicinamento al Mondiale. A Madeira dopo la prima sconfitta per 5-3, gli azzurri si sono imposti nel secondo appuntamento con la rimonta valsa il 4-5 finale.

Fatto ritorno in Italia, la squadra azzurra è pronta a volare nelle Seychelles e nell’elenco dei convocati per la 2025 FIFA Beach Soccer World Cup figurano tre giocatori del Lenergy Pisa: il portiere Leandro Casapieri, il difensore Luca Bertacca e l’esterno Tommaso Fazzini. Definito anche il programma delle amichevoli pre-Mondiale: venerdì 25 aprile alle ore 14 sfida contro il Senegal, sabato 26 alle ore 18 contro il Cile e lunedì 28 alle ore 13 contro l’Iran. Inserita nel gruppo D, nella fase a gironi della competizione la squadra azzurra affronterà l’Oman venerdì 2 maggio alle ore 17:00, il Brasile del bomber nerazzurro Edson Hulk domenica 4 maggio alle ore 21:00 ed El Salvador martedì 6 maggio alle ore 17:00. La fase a eliminazione diretta comincerà invece giovedì 8 maggio, con le semifinali previste per sabato 10 e la finale per domenica 11. Tutte le gare degli azzurri saranno trasmesse in diretta su RaiSport.

