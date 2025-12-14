Formazione-lavoro: con Aforisma corso gratuito per dirigenti nel settore socio-sanitario

Written by admin• 1:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Ai nastri di partenza il corso che forma professionisti nel settore socio-sanitario: rivolto a giovani laureati disoccupati o inattivi, il percorso è organizzato dall’agenzia formativa Aforisma, in collaborazione con l’agenzia formativa Pegaso Lavoro e con la cooperativa sociale Arnera, ed è totalmente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

I partecipanti potranno ottenere la qualifica di “Responsabile di struttura/servizio sociale o socio-sanitario” ed operare sia come libero professionisti sia come dipendenti o soci lavoratori di una cooperativa, in un settore che offre interessanti spazi occupazionali: questa figura è infatti ricercatissima, prevista ed obbligatoria per l’accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie. Per conoscere meglio i contenuti, organizzazione e prospettive lavorative, martedì 16 dicembre ore 16 presso la sede di Aforisma in via dei Cappuccini 2/b a Pisa ci sarà un Open Day aperto a tutti.

Fino a 15 posti disponibili, i termini per le domande scadono lunedì 22 dicembre alle 18, per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net, chiamare il numero 050/2201288, scrivere una mail a info@aforismatoscana.net oppure recarsi direttamente presso la sede in Via dei Cappuccini 2/b Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di dirigere e coordinare il funzionamento di una struttura residenziale e semiresidenziale o di un servizio territoriale, garantendo il buon andamento di tutte le attività e la completa attuazione dei piani personalizzati di assistenza. Il responsabile è il referente nei confronti dei servizi pubblici e della comunità territoriale, cura la relazione con gli utenti, sovrintende alla gestione delle risorse strumentali e alla loro manutenzione, è responsabile della gestione delle risorse umane, pianifica e organizza le diverse attività, monitora e verifica l’efficacia operativa e l’efficienza organizzativa, il rispetto dei requisiti operativi ed il raggiungimento degli standard qualitativi, riferisce alla propria organizzazione i risultati operativi raggiunti e collabora all’attuazione delle misure di miglioramento.

