“Muoversi Naturalmente” al Bagno degli Americani

Written by Redazione• 11:44 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – In occasione della Primavera delle Oasi WWF, l’Oasi WWF Dune di Tirrenia propone “Muoversi Naturalmente”, un laboratorio esperienziale gratuito dedicato all’esplorazione del movimento consapevole e della relazione con l’ambiente naturale. L’appuntamento è fissato per martedì 2 giugno alle ore 18 presso il Bagno degli Americani di Tirrenia, all’interno di uno dei contesti naturalistici più suggestivi della costa toscana.

Condotto da Martina Nieri, il laboratorio nasce come un’esperienza site specific che invita i partecipanti a riscoprire il piacere del movimento attraverso l’ascolto del corpo, il contatto con gli altri e il dialogo con il paesaggio circostante. Le dune, il mare e gli elementi naturali diventeranno parte integrante di un percorso sensoriale e relazionale volto a favorire una maggiore consapevolezza di sé e dell’ambiente.

L’iniziativa si sviluppa attorno a tre temi principali: movimento consapevole, connessione con la natura e relazione e ascolto, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza autentica e immersiva all’interno dell’Oasi WWF. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Al termine dell’attività sarà possibile partecipare a un’apericena su richiesta e assistere alla performance finale che concluderà l’evento.

L’iniziativa è organizzata dall’Oasi WWF Dune di Tirrenia in collaborazione con la palestra Artemix e il Bagno degli Americani, nell’ambito delle attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio.

Informazioni e prenotazioni 388 782 0065

Last modified: Giugno 1, 2026