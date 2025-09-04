¡Muchas felicidades por tu cumpleaños Raul Albiol!

Written by admin• 8:11 am• Pisa SC

PISA – Oggi, giovedì 4 settembre festeggia il compleanno Raul Albiol Tortajada. Il difensore e nazionale spagnolo appena arrivato all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Villareal compie 40 anni essendo nato a Vilamarxant il 4 settembre 1985.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri formula al calciatore di origine iberica un sincero benvenuto fra noi oltre ai migliori auguri per il compimento degli anni ,che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa in questo campionato di serie A.

Raul Albiol (foto Ufficio Stampa Pisa Sporting Club)

