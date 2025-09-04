ACQUE – Comune di Pontedera: riattivato il fontanello di Treggiaia

Written by admin• 10:08 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Acque informa che, a partire dalla mattina di oggi, giovedì 4 settembre, il fontanello di Treggiaia, situato in piazza della Casa Bianca nel comune di Pontedera, è tornato regolarmente in funzione.

L’impianto, inaugurato lo scorso 31 luglio, era stato chiuso temporaneamente dal 18 agosto per un problema tecnico che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria. Completate le lavorazioni necessarie, il servizio è ora pienamente ripristinato.

Con la riattivazione, tornano a essere sei i fontanelli attivi nel comune di Pontedera, inclusi quelli di piazza Trieste e delle frazioni di La Rotta, Montecastello, Villaggio Piaggio e Pardossi. Frutto della collaborazione tra Acque e amministrazione comunale, i fontanelli permettono ai cittadini di attingere gratuitamente acqua potabile di rete, resa più gradevole grazie a un trattamento che elimina il cloro senza alterarne la sicurezza. Un’acqua buona, sicura, locale e a costo zero per le famiglie.

Last modified: Settembre 4, 2025