L’Effemeride Pisana del 4 settembre 2025

Giovedì 4 settembre 2025, il sole sorge alle 6:43 e tramonta alle 19:51, le ore di luce solare sono 13 e 8 minuti

Oggi è il 197mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata internazionale del benessere sessuale

Giornata internazionale del taekwondo

Santo del giorno:

Santa Rosalia vergine, eremita di Palermo

Patrona della Sicilia, di Palermo, Campofelice di Roccella, Santa Margherita di Belice, Centuripe, Santo Stefano Quisquina, Bisacquino, Delia, Bivona e Vicari

Palermo XII secolo – † 4 settembre 1160

Vergine eremita del XII secolo, santa Rosalia è divenuta patrona di Palermo nel 1666 con culto ufficiale esteso a tutta la Sicilia. Figlia di un nobile feudatario, Rosalia Sinibaldi visse in quel felice periodo di rinnovamento cristiano-cattolico, che i re Normanni ristabilirono in Sicilia, dopo aver scacciato gli Arabi che se n’erano impadroniti dall’827 al 1072, favorendo il diffondersi di monasteri Basiliani e Benedettini. In quest’atmosfera di fervore e rinnovamento religioso, s’inserì la vocazione eremitica della giovane che lasciò la vita di corte e si ritirò in preghiera in una grotta sul monte Pellegrino, dove, secondo la tradizione, morì il 4 settembre 1160. Nel 1624, mentre a Palermo la peste decimava il popolo, lo spirito di Rosalia apparve in sogno ad una malata, e poi ad un cacciatore. A lui Rosalia indicò la strada per ritrovare le sue reliquie, chiedendogli di portarle in processione per la città. Così fu fatto e dove quei resti passavano i malati guarivano, e la città fu purificata in pochi giorni. Da allora, a Palermo, la processione si ripete ogni anno. Rosalia, fu inclusa nel Martirologio romano nel 1630 da Papa Urbano VIII.

E’ accaduto il 4 settembre:

476 – L’imperatore romano Romolo Augusto viene deposto da Odoacre, che si proclama re d’Italia: l’Impero romano d’Occidente cessa de facto di esistere

925 – Atelstano d’Inghilterra viene proclamato come “il primo sovrano anglosassone” a Kingston upon-Thames, diventando di fatto il primo re d’Inghilterra

1260 – La Lega guelfa, guidata da Firenze, viene sconfitta nella battaglia di Montaperti, vicino a Siena, dalle forze senesi ghibelline

1666 – Il Grande incendio di Londra arreca grandi danni alla città

1781 – Los Angeles viene fondata come El Pueblo de Nuestra Senora La Reina de Los Angeles de Porciuncula da un gruppo di 44 coloni spagnoli

1882 – Thomas Edison inaugura a New York la prima rete d’illuminazione elettrica al mondo

1885 – A New York apre il primo locale pubblico chiamato cafeteria

1886 – A Skeleton Canyon, in Arizona, il capo Apache Geronimo, dopo quasi 30 anni di lotte, si arrende assieme al suo ultimo gruppo di guerrieri al generale Nelson Miles

1888 – George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino

1917 – Undicesima battaglia dell’Isonzo: gli Arditi inquadrati nella 2ª Armata del generale Luigi Capello conquistano dopo aspri scontri la cima del Monte San Gabriele, fino ad allora considerata inespugnabile

1923 – A Lakehurst (New Jersey) il primo dirigibile statunitense, lo ZR-1 USS Shenandoah, compie il suo volo inaugurale

1941 – Seconda guerra mondiale: la USS Greer è la prima nave statunitense attaccata da un sottomarino tedesco nel corso della guerra, anche se in quel momento gli USA erano neutrali; l’episodio fa aumentare la tensione fra le due nazioni

1945 – Seconda guerra mondiale: le truppe giapponesi dell’Isola di Wake si arrendono dopo aver avuto notizia della resa della loro nazione

1951 – La prima trasmissione televisiva intercontinentale in diretta va in onda da San Francisco in occasione della Conferenza del trattato di pace giapponese

1957 – Orval Faubus, governatore dell’Arkansas, chiama la Guardia Nazionale per impedire l’iscrizione alla Little Rock Central High School di Little Rock ad alcuni studenti neri, passati alla storia come “Little Rock Nine”

1972 – Il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Monaco; il suo record di sette ori in un’unica edizione dei Giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d’oro durante le Olimpiadi di Pechino

1977 – Francesco Moser a San Cristóbal in Venezuela vince i Campionati del mondo di ciclismo su strada davanti a Dietrich Thurau

1994 – Apre al pubblico l’Aeroporto Internazionale del Kansai progettato da Renzo Piano su un’isola artificiale nella Baia di Ōsaka

1997 – A Lorain (Ohio), l’ultima Ford Thunderbird esce dalla catena di montaggio

1998 – Viene fondata la società Google

La frase del giorno di Frate Indovino:

Da qualunque lato arriva mai la pace è cattiva

Nati il 4 settembre:

AMADEUS

Conduttore tv italiano

α 4 settembre 1962

RITA ATRIA

Testimone di giustizia, vittima di mafia

α 4 settembre 1974 ω 26 luglio 1992

LUIGI CADORNA

Generale italiano

α 4 settembre 1850 ω 21 dicembre 1928

CARMEN CONSOLI

Cantautrice italiana

α 4 settembre 1974

FRANCOIS-RENÈ DE CHATEAUBRIAND

Scrittore francese

α 4 settembre 1768 ω 4 luglio 1848

BEYONCE KNOWLES

Cantante e attrice statunitense

α 4 settembre 1981

CINO RICCI

Skipper e velista italiano

α 4 settembre 1934

Deceduti il 4 settembre:

GIACINTO FACCHETTI

Calciatore italiano, dirigente dell’Inter

α 18 luglio 1942 ω 4 settembre 2006

GIGI SABANI

Presentatore TV e imitatore italiano

α 5 ottobre 1952 ω 4 settembre 2007

SANTA ROSALIA

Santa cattolica italiana

α Anno di nascita: 1130 ω 4 settembre 1170

GEORGES SIMENON

Scrittore belga

α 13 febbraio 1903 ω 4 settembre 1989

