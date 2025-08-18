Morte Marah. Zambito (PD): “Inaccettabili le ingerenze del governo israeliano”

Written by admin• 11:51 am• Pisa, Politica

PISA – “L’arroganza e la prepotenza del governo israeliano di Netanyahu non ha limiti, adesso entra addirittura a gamba tesa contro l’ospedale di Pisa, mettendo in discussione le diagnosi dei medici dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana, la loro competenza ed etica“, afferma la senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito.

“Una posizione gravissima, una cosa inaccettabile e preoccupante che vede un Governo, quello d’Israele, tentare di scaricare le proprie responsabilità sulle condizioni di vita dei civili palestinesi. Come sta facendo oggi su quella di Marah Abu Zuhri, la giovane studentessa palestinese di Gaza morta all’ospedale Santa Chiara, affamata dalla guerra e dall’impossibilità che giungano a Gaza gli aiuti umanitari. Il tentativo di minare la credibilità professionale medica per avvalorare la narrazione governativa israeliana che continua a negare la carestia e i dati sui morti per fame, è da rigettare con forza. Una vita distrutta, come altre centinaia di migliaia, dall’ingiustizia di una guerra che l’esecutivo di Netanyahu sta portando avanti con scientifica crudeltà. A fronte di tutto ciò e a tutela della onorabilità e della indiscussa professionalità dei nostri operatori sanitari mi aspetto una presa di posizione netta e senza tentennamenti delle nostre istituzioni locali, sulla scia di quanto fatto dal sindaco Cecchelli“, conclude Zambito.

Last modified: Agosto 18, 2025