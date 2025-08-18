Giovedì 21 agosto la Commemorazione di Filettole al Cippo di Laiano

Written by Antonio Tognoli• 11:42 am• Vecchiano, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

La comunità di Vecchiano omaggia le vittime. Angori: “Dobbiamo continuare a coltivare la memoria storica”

VECCHIANO – La comunità di Vecchiano, giovedì 21 Agosto, celebra la commemorazione dell’eccidio nazifascista di via Ripafratta a Filettole, avvenuta nel 1944.

“Il 21 Agosto di 81 anni fa la popolazione visse l’apice dell’incontenibile furia nazista, una furia che scosse il nostro territorio in maniera drammaticamente indelebile – ha detto il sindaco Massimiliano Angori – uomini, donne e ragazzi provenienti dal pisano e dalla lucchesia, il cui numero è di 37 persone, che furono barbaramente fucilate vicino a Ripafratta e scaraventati con la più agghiacciante noncuranza in una fossa comune, senza il minimo rito funebre, né una degna sepoltura. Tra loro anche 3 parroci: Don Libero Raglianti, parroco di Val di Castello, 30 anni; Don Giuseppe Del Fiorentino, parroco di Bargecchia, anni 62; Don Angelo Unti, Parroco di Lunata, 69 anni. A queste si aggiungono altre tre vittime di Laiano dove sorge il cippo”.

“La tradizionale commemorazione dei martiri di Filettole è indispensabile per coltivare la memoria storica e diffondere i valori della Costituzione e della Resistenza, basati sulla cura dei diritti dell’uomo – ha aggiunto – in questo periodo, in cui conflitti crudeli stanno sconvolgendo il panorama internazionale, é forte l’esigenza di un mondo che riscopra i valori della democrazia e della pace, per potersi definire una società davvero civile e al passo con il progresso che deve essere anche umano, oltre che scientifico e tecnologico”.

“Oggi, come 81 anni fa, il mondo ha infatti bisogno di pace – ha concluso – che si può realizzare soltanto nel rispetto di ogni essere umano, al di là dell’etnia, del credo politico e della religione di appartenenza”. La celebrazione avrà inizio alle 18, con raduno presso il cippo di Fiettole, alla presenza del Sindaco Angori, del presidente dell’Anpi di Pisa Bruno Possenti e della Presidente Anpi di Vecchiano Renata Ridondelli. Collaborano alla commemorazione anche la Filarmonica Senofonte Prato, con il giovane Tommaso Micheli che eseguirà alla tromba, la Misericordia di Vecchiano e la Pubblica Assistenza di Pisa sezione Migliarino. Tutti i dettagli sul sito www.comune.vecchiano.pi.it

