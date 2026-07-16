Morgex, Paolo Bianco apre il cantiere sul nuovo Pisa

Written by Redazione• 10:16 pm• Pisa SC



PISA – È iniziata ufficialmente la stagione 2026/2027 del Pisa Sporting Club. Nella giornata di mercoledì

15 luglio la squadra nerazzurra ha raggiunto Morgex, in Valle d’Aosta, sede del ritiro estivo che accompagnerà il gruppo fino al prossimo 27 luglio.

di Sandro Cacciamano

Un momento molto atteso da società, staff tecnico e tifosi, perché segna l’inizio concreto del nuovo progetto affidato a Paolo Bianco dopo la retrocessione dalla Serie A. L’arrivo ai piedi del Monte Bianco ha rappresentato il primo passo di un percorso che dovrà riportare entusiasmo e ambizione in un ambiente deciso a voltare pagina. Dopo il trasferimento in albergo e le prime procedure organizzative, nel pomeriggio il Pisa è sceso in campo per sostenere la prima seduta di allenamento della stagione.



Paolo Bianco apre il cantiere del nuovo Pisa. Gli occhi erano tutti puntati su Paolo Bianco, chiamato a ricostruire una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella della passata stagione. Il tecnico ha iniziato immediatamente a lavorare con intensità, alternando esercizi atletici, lavoro con il pallone e prime esercitazioni tattiche utili per trasmettere ai giocatori i principi del proprio calcio. Il ritiro servirà soprattutto a costruire l’identità della squadra, aspetto che il nuovo allenatore considera fondamentale prima ancora di parlare di moduli e schemi.

Ad affiancarlo c’è uno staff tecnico di assoluto livello, costruito per curare ogni dettaglio della preparazione. Una struttura completa che accompagnerà Paolo Bianco nel lavoro quotidiano durante tutta la stagione.



Lo staff tecnico

Allenatore in seconda: Filippo Pensalfini

Collaboratore tecnico: Salvatore Bruno

Preparatori dei portieri: Maurizio Pugliesi e Valerio Fabbriciani

Preparatori atletici: Stefano Tapparelli, Edoardo Pollastrini e Lorenzo Ferrari

Match Analyst: Mirko Barbero e Francesco Ciulli





Una rosa ancora in evoluzione. Sono trentasette i calciatori convocati per il ritiro, un gruppo che unisce elementi di esperienza, giovani di prospettiva e alcuni ragazzi provenienti dal settore giovanile. Tra i pali sono presenti Adrian Šemper, Leonardo Loria, Ante Vukovic e il giovane Tommaso Guizzo. In difesa spiccano il capitano Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli, Arturo Calabresi e Rosen Bozhinov, affiancati da diversi giovani che avranno l’occasione di mettersi in mostra durante il ritiro. Il centrocampo rappresenta probabilmente il reparto più ricco. A disposizione di Bianco ci sono Giuseppe Leone, primo volto nuovo del mercato, insieme a Isak Vural, Idrissa Touré, Mehdi Leris, Felipe Loyola, Malthe Hojholt, Tomas Esteves, Samuele Angori, Gabriele Piccinini e numerosi giovani del vivaio. Sotto i riflettori l’altro neoacquisto Tommaso Marras, chiamato insieme a Matteo Tramoni, Stefano Moreo, Rafiu Durosinmi, Filip Stojilkovic e Henrik Meister a guidare il reparto offensivo. La rosa, tuttavia, non può ancora considerarsi definitiva. Il direttore sportivo Leonardo Gabbanini continua infatti a lavorare sul mercato sia in entrata sia in uscita e non è escluso che già nei prossimi giorni possano aggregarsi nuovi elementi.



Il mercato resta aperto. L’arrivo di Marras e Leone rappresenta soltanto l’inizio della campagna di rafforzamento. La dirigenza è ancora impegnata nella ricerca di almeno un portiere, di un difensore e di altri profili che possano completare la rosa a disposizione di Paolo Bianco. Parallelamente restano da definire alcune situazioni in uscita, con diversi giocatori che potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane qualora dovessero arrivare offerte ritenute soddisfacenti. Il ritiro di Morgex sarà quindi anche un banco di prova per consentire allo staff tecnico di valutare attentamente ogni elemento dell’organico prima delle decisioni definitive.

Il punto. Il primo giorno di ritiro rappresenta sempre molto più di un semplice allenamento. È il momento in

cui una squadra inizia realmente a conoscersi, a costruire il proprio spirito e a mettere le basi della stagione. Il Pisa arriva a Morgex con tante novità, una dirigenza profondamente rinnovata e un allenatore che ha già dimostrato di avere idee molto chiare. La presenza dei nuovi acquisti Marras e Leone è un primo segnale concreto della volontà della società di investire su giocatori giovani ma già pronti per la Serie B. Adesso, però, inizia la parte più importante: il lavoro sul campo. Saranno questi tredici giorni di ritiro a dire molto sulle reali potenzialità del nuovo Pisa. Bianco dovrà creare un’identità di gioco, amalgamare il gruppo e valutare attentamente chi potrà essere protagonista della stagione. Il mercato continuerà ad accompagnare il ritiro, ma una cosa è già certa: da Morgex prende ufficialmente il via il nuovo capitolo della storia nerazzurra. Da oggi si ricomincia, con la voglia di trasformare la delusione della retrocessione nella spinta necessaria per tornare a lottare ai vertici

della Serie B

Last modified: Luglio 16, 2026