Zambito (PD): “Solidarietà al PD di Volterra: la democrazia non si piega”

Written by Redazione• 4:15 pm• Volterra

VOLTERRA – “Esprimo tutta la mia vicinanza alla comunità del PD Volterra per i vili atti vandalici subiti. Imbrattare bandiere con i simboli della Decima Mas è un insulto alla storia democratica e antifascista della val di Cecina e del colle etrusco, oltre a confermare il preoccupante clima antidemocratico che fa seguito al danneggiamento della targa della sezione PD intitolata a David Sassoli lo scorso marzo. È il segno tangibile di chi teme la forza delle idee e preferisce la violenza del gesto. A tutte le democratiche e i democratici di Volterra va il mio abbraccio. Tira un brutto vento da destra, ma questi attacchi non fermeranno il nostro cammino né il nostro impegno quotidiano sul territorio“. Ad affermarlo la senatrice PD Ylenia Zambito.

Last modified: Luglio 16, 2026