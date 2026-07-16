Written by Luglio 16, 2026 8:24 pm Pisa SC

Il programma del ritiro a Morgex in vista del week-end

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PISA – E’ iniziata la fase di preparazione pre-acampionato del Pisa Sporting Club ospite, per il secondo anno consecutivo della Valle d’Aosta.

Questo il programma che seguirà nel weekend la squadra nerazzurra al Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc di Morgex.

Venerdì 17 luglio 2026
– Allenamento (ore 10.00)
– Allenamento (ore 17.00).

Sabato 18 luglio 2026
– Allenamento (ore 10.00)
– Saluto a Morgex (Piazza Principe Tommaso, ore 21.30)

Domenica 19 luglio 2026
– Allenamento (ore 10.00)
– Amichevole Pisa-Pavia (18.00)

Foto Pisa Sc

Last modified: Luglio 16, 2026
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