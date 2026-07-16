Red Contest 2026, i Jassies vincono il primo premio “Francesco Martini”

Written by Redazione• 4:21 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Associazione La Rossa.

Si è conclusa sabato 11 luglio, sul palco del circolo Arci Il Botteghino, la finale del Red Contest 2026, il concorso dedicato alla musica emergente e ai brani inediti.

A contendersi la vittoria sono stati i quattro gruppi arrivati in finale: Saul Project, Jassies, Maville e Masu. Dopo le esibizioni dal vivo, la somma dei voti della giuria di qualità e della giuria popolare ha decretato la vittoria dei Jassies, che si sono aggiudicati il primo premio “Francesco Martini”.

Il premio “Luigi Nista”, assegnato al testo socialmente più impegnato, è andato invece ai Saul Project.

Gli organizzatori esprimono soddisfazione per il livello dell’edizione 2026, che ha confermato qualità, varietà e originalità delle proposte musicali, portando sul palco interpreti emergenti provenienti da diverse parti d’Italia.

«Per noi e per tutte le realtà organizzatrici – sottolineano – resta la soddisfazione di essere riusciti a concedere spazi e occasioni per proporre la propria musica a chi, purtroppo, troppo spesso non riesce a trovarne».

Il prossimo appuntamento è alla Festa Rossa di Perignano, in provincia di Pisa, in programma dall’11 al 16 agosto, come sempre a ingresso gratuito.

Last modified: Luglio 16, 2026