Sabato 18 luglio musica e mercatini ad Eliopoli Summer 2026

Written by Redazione• 7:26 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Il fascino senza tempo della musica su supporto fisico e la magia del retrò-style sbarcano sul litorale pisano: venerdì 17 e sabato 18 luglio, la suggestiva cornice di Piazza Antonio Madonna, presso il Centro Eliopoli di Calambrone in provincia di Pisa, ospita la tappa estiva di “Vintage & Vinili”, il format itinerante firmato Ganzo! Eventi Culturali, che porta il meglio delle sue Mostre Mercato del Disco e del Vintage nelle migliori location balneari della Toscana.

Dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, la piazza si trasformerà in un paradiso a cielo aperto per appassionati, collezionisti, turisti e curiosi, che potranno fare acquisti presso gli stand di espositori selezionati e specializzati nel comparto della musica su supporto fisico e degli articoli del mondo vintage. L’evento di Calambrone, a ingresso completamente gratuito, unisce la cultura del collezionismo musicale all’universo del vintage, in un’atmosfera rilassata e tipicamente estiva, perfetta per una passeggiata dopo spiaggia nelle calde serate di luglio.

Nella piazza del Centro Eliopoli, i visitatori troveranno numerosi espositori, rivenditori e collezionisti con banchi ricchi di dischi in vinile 33/45 giri, oltre a CD, Mix e rarità musicali di ogni genere: dal rock progressivo al pop degli anni ’80, dal jazz alla musica d’autore italiana, fino all’elettronica e al blues. Accanto alla musica, ampio spazio sarà dedicato agli articoli vintage, con un ricco campionario di abbigliamento d’epoca, accessori, modernariato, oggettistica e piccoli pezzi di artigianato che raccontano storie di altri tempi.

Con la sua prima edizione, Vintage & Vinili Calambrone vuole diventare un appuntamento di intrattenimento per i molti vacanzieri e i turisti che affollano la costa toscana ma anche per i residenti dei comuni limitrofi che vogliono trascorrere una serata diversa dal solito. La combinazione tra l’orario serale, la vicinanza ai locali del Centro Eliopoli e la possibilità di scovare un pezzo unico tra i banchi degli espositori presenti a questa edizione, rende l’evento una meta ideale per chi desidera un po’ di svago post-spiaggia, accompagnato da shopping di qualità e da una bella atmosfera.

Per tutti i collezionisti musicali e gli appassionati del mondo vintage, l’appuntamento con Vintage & Vinili Calambrone è per venerdì 17 e sabato 18 luglio, dalle 18:00 alle 24:00, in Piazza Antonio Madonna al Centro Eliopoli di Calambrone.

Last modified: Luglio 16, 2026