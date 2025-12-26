Pisa, trasporto sociale per persone con disabilità: servizio regolare e continuità garantita

Written by admin• 6:46 pm• Pisa, Attualità

PISA- Il Comune di Pisa ricorda che il servizio di trasporto sociale per persone con disabilità è pienamente operativo e continua ad assicurare gli spostamenti verso scuole dell’obbligo e superiori, università, centri diurni e luoghi di lavoro.

Nella zona pisana il servizio è gestito da un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta da otto enti del terzo settore, con Pubblica Assistenza Pisa come capofila.

«Il trasporto sociale è un supporto fondamentale per le persone con disabilità e per le loro famiglie – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno –. Dopo l’incontro con una rappresentanza di genitori ci siamo assunti un impegno preciso, e l’Amministrazione ha fatto la propria parte affinché il servizio proseguisse senza interruzioni. È un passo concreto per rafforzare inclusione e partecipazione alla vita quotidiana della nostra comunità».

Secondo i dati elaborati dalla Scuola Sant’Anna, gli utenti residenti a Pisa sono stati 92 nel 2023 e 93 nel 2024. Circa il 70% dei trasporti riguarda i centri diurni, mentre il 26% è destinato alle scuole. Dei 65 utenti diretti ai centri diurni, 27 frequentano strutture nel territorio comunale e 38 fuori Comune.

Il servizio continua quindi a rappresentare un pilastro di inclusione e sostegno sociale, garantendo mobilità sicura e continuità nei percorsi educativi e di socializzazione.

