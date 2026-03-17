Montopoli, cittadini e imprese potranno adottare il verde pubblico: domande entro il 30 aprile

Written by Redazione• 10:36 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Aiuole, rotatorie, fioriere e spazi verdi: a Montopoli prende il via il progetto che permette a cittadini e imprese di prendersi cura degli spazi pubblici. È stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso per l’adozione di aree verdi e arredi urbani, con l’obiettivo di migliorare il decoro e rafforzare il senso di comunità.

L’iniziativa segue l’approvazione del nuovo regolamento comunale e l’individuazione di un primo elenco di aree disponibili. Oltre a parchi e giardini, potranno essere adottati anche aiuole, panchine, fioriere, bacheche e altri elementi di arredo urbano. I cittadini potranno inoltre proporre nuove aree, che saranno valutate dalla giunta.

Gli affidatari si occuperanno gratuitamente della manutenzione ordinaria – come sfalcio dell’erba, pulizia e irrigazione – oppure di interventi di riqualificazione, come nuove piantumazioni o inserimento di arredi, sempre con il parere tecnico degli uffici comunali.

«Abbiamo ricevuto molte richieste da parte di cittadini e imprese disponibili a prendersi cura di spazi a loro cari – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Andrea Marino –. L’obiettivo è promuovere un modello di amministrazione condivisa, basato sulla responsabilità verso il bene pubblico».

Il regolamento tutela il patrimonio ambientale: vietato l’uso di pesticidi e diserbanti, obbligo di rispettare le specie esistenti e divieto di installare strutture senza autorizzazione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026 tramite URP, raccomandata o PEC. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune.

Last modified: Marzo 17, 2026