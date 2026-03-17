SA.MU.R.A.I., al via la residenza musicale per giovani talenti toscani

Written by Redazione• 11:38 am• Ponsacco, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONSACCO- È entrato nel vivo SA.MU.R.A.I. – Salty Music Residenza Artistica Innovativa, il progetto gratuito di formazione musicale rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Dopo l’open call, che ha raccolto 68 candidature da tutta la Toscana, sono stati selezionati 15 artisti, il cui percorso è iniziato ufficialmente lunedì 16 marzo.

La residenza si svolge alla Tenuta di Camugliano, a Ponsacco, dove i partecipanti – selezionati come singoli musicisti – vivranno e lavoreranno insieme, favorendo nuove collaborazioni artistiche.

Il progetto proseguirà fino a dicembre 2026, con 50 giornate formative guidate da docenti e professionisti del settore. La direzione didattica è affidata a Matteo Zanobini, fondatore di Picicca Management. Il percorso alternerà sessioni tra primavera e autunno e si concluderà con un concerto finale al PARC di Firenze.

Accanto alla formazione sono previste anche esperienze sul campo, tra cui incontri e visite ai tour di artisti come Brunori SAS e Lucio Corsi, per avvicinare i partecipanti alle dinamiche del lavoro musicale.

Il progetto è promosso da Samurai RMT ATS ed è finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del programma FSE+ 2021–2027, all’interno di Giovanisì, con l’obiettivo di sostenere la crescita e l’autonomia dei giovani talenti musicali.

Last modified: Marzo 17, 2026