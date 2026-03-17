Pisa, alla Sant’Anna debutta “Navigare la complessità”: incontri per capire il mondo che cambia

Written by Redazione• 9:54 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Un ciclo di incontri per orientarsi nella complessità del presente, tra geopolitica, salute, economia e trasformazioni sociali. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa lancia la prima edizione di “Navigare la complessità – Incontri con chi racconta il mondo che cambia”, in programma tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2026 nella sede centrale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto aperto tra ricerca e divulgazione, coinvolgendo studentesse, studenti e cittadini in un percorso di approfondimento sui grandi temi contemporanei. Una vera e propria “bussola culturale” per leggere una realtà sempre più interconnessa e difficile da interpretare.

Protagonisti della rassegna saranno Roberta Villa, giornalista scientifica esperta di salute, Francesco Semprini, inviato internazionale de La Stampa, e Luca Freschi, CEO della startup a vocazione sociale Fody Fabrics. Gli incontri si svolgeranno in dialogo con docenti della Scuola Sant’Anna.

Si parte giovedì 19 marzo alle ore 18 in Aula Magna con Roberta Villa, che affronterà il tema della prevenzione e del valore dell’approccio scientifico alla salute insieme al docente Giuseppe Vergaro.

Venerdì 20 marzo alle ore 17 sarà la volta di Francesco Semprini, in dialogo con Francesca Capone, per riflettere sul cambiamento dell’informazione nei contesti di crisi e conflitto, tra disinformazione e pressione mediatica.

A seguire, alle 18, l’incontro con Luca Freschi, insieme a Elena Vivaldi e Alberto Di Minin, dedicato al ruolo dell’impresa sociale, dell’inclusione e dell’economia circolare come leve di innovazione.

La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria. Il ciclo rientra nel progetto MERITA – la rete per il talento, finanziato dal PNRR.

Last modified: Marzo 17, 2026