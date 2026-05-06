Nella notte cento millimetri di pioggia, ma i versanti del Monte Faeta hanno retto

Written by Redazione• 2:27 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

SAN GIULIANO TERME – Le previsioni sono in miglioramento ma questa notte, su San Giuliano Terme ha piovuto tanto, 94 millimetri da mezzanotte alle 8.30, quaranta dei quali, però, concentrati fra le 5 e le 7.

Ma i versanti del Monte Faeta sopra Asciano colpiti dall’incendi di pochi giorni fa– “sorvegliati speciali” per tutta la notte – complessivamente hanno tenuto: sono stati rilevati solo due piccoli smottamenti in via del Falcione, con presenza di detriti in strada, che sono stati già rimossi, e chiusa per qualche ora via di Valle, allagata a causa delle piogge abbondanti.

Diversi problemi in più, ma tutti risolti o in via di soluzione, a valle e nelle altre frazioni del territorio comunale, dove si sono registrati diversi allagamenti, soprattutto nelle aree agricole della piana, che hanno riguardato anche alcune strade: una quindicina in tutto le strade allagate in cui è stato necessario chiudere alla circolazione; quattro a Ghezzano, due a Gello (incluso il sottopasso) e Sant’Andrea in Pescaiola, una a Colignola, Madonna dell’Acqua, Mezzana, Pappiana e Pontasserchio. Sono state quasi tutte riaperte dopo poche ore: alle 14 risultavano ancora chiuse via Cilea a Pontasserchio, via Aldovrandi a Sant’Andrea in Pescaiola, via Ruffini a Gello e via Borrani a Madonna dell’Acqua.

Fra i “sorvegliati speciali” anche l’Ozzeri dato che le acque del canale si sono gonfiate molto nella notte, anche se nelle ultime ore avevano già cominciato a scendere.

Last modified: Maggio 6, 2026