Horse Green Day: a Pisa la presentazione del progetto “Toscana con il Cavallo”

Written by Redazione• 10:30 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Aziende agricole, istituzioni e professionisti a confronto per il lancio di un modello di turismo lento e rigenerativo: una nuova mappa di esperienze per lo sviluppo delle aree interne

PISA – Il sistema agricolo italiano affronta la sfida di rigenerare valore economico e sociale nei territori per contrastare lo spopolamento e intercettare nuove domande di mercato orientate alla sostenibilità e all’autenticità. In questo scenario, martedì 24 marzo alle ore 16, presso l’Auditorium “R. Ricci” della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest a Pisa, si terrà l’evento “Horse Green Day”.

L’appuntamento segna il lancio ufficiale e la prima tappa del progetto “Toscana con il Cavallo”, declinazione regionale del programma nazionale “Italia con il Cavallo”, che propone un modello integrato dove l’animale diventa ambasciatore di un’economia rurale innovativa.

L’iniziativa rappresenta una importante occasione per le aziende agricole che intendono diversificare e ampliare la propria offerta in un mercato internazionale in forte crescita. Nel corso dell’evento sarà presentata la nuova mappa dell’offerta territoriale e un catalogo di esperienze immersive capaci di connettere agricoltura multifunzionale, tutela del paesaggio e turismo rigenerativo. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest in stretta collaborazione con la rete di imprese Final Furlong, l’associazione Simtur e l’Ambito Terre di Pisa.

Il programma vede il coinvolgimento attivo di una vasta rete di partner e competenze, tra cui l’Università di Firenze, l’Accademia Creativa Turismo, la Rete GAL Toscana, il Parco di San Rossore e Agriturist Toscana. Parteciperanno ai lavori il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, l’Assessore del Comune di Pisa Paolo Pesciatini per l’Ambito Terre di Pisa, Maurizio Rosellini di Final Furlong, Federico Massimo Ceschin di Simtur, Gianluca Bambi dell’Università di Firenze e Maurizio Di Marco dell’ACT-Accademia Creativa Turismo, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali Coldiretti, Confagricoltura e CIA. La sintesi istituzionale e le prospettive di policy regionale saranno affidate all’Assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras.

L’evento è gratuito e rivolto a imprese del settore agricolo e agrituristico, enti locali, stakeholder e operatori del turismo sostenibile. La partecipazione è gratuita previa registrazione online disponibile sul sito della Camera di Commercio: https://tno.camcom.it/corsi/horse-green-day-presentazione-del-progetto-toscana-con-il-cavallo

Last modified: Marzo 21, 2026