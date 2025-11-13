Molestie nei bagni neutri UNIPI, Ziello (Lega):”La sinistra ha gravi responsabilità”

Written by Novembre 13, 2025 3:07 pm Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Deputato Edoardo Ziello (LEGA).

«Le molestie subite da una studentessa dell’Università di Pisa nei bagni neutri rappresentano una grave conseguenza delle scelte ideologiche della sinistra, che ha anteposto la propria agenda alla sicurezza e alla prevenzione. Si tratta di una dimostrazione di una cultura “woke” che, come abbiamo visto negli Stati Uniti in territori governati dai democratici, ora si manifesta anche in alcune università italiane. Questi spazi, oltre a suscitare dubbi sul buon senso, espongono chiaramente le donne a rischi di questo tipo. Esprimo la mia personale solidarietà alla studentessa vittima dell’accaduto e auspico che le autorità competenti accertino rapidamente i fatti e individuino il responsabile. Di fronte a questa ennesima molestia, è indispensabile che l’Università di Pisa riveda la gestione dei bagni neutri, ponendo la sicurezza degli studenti e delle studentesse al primo posto», conclude il deputato della Lega, Edoardo Ziello.

