At-autolinee toscane salva le immagini del bus coinvolto nell’episodio di gas al peperoncino a Santa Croce sull’Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO- At-autolinee toscane comunica di aver conservato le registrazioni del sistema di videosorveglianza a bordo del bus che mercoledì 12 novembre 2025 ha effettuato il servizio sulla Linea 250, da Pontedera a Santa Croce sull’Arno. Le immagini sono già disponibili per le autorità competenti che ne faranno richiesta.

L’intervento segue la segnalazione della madre di una studentessa che ha riferito come, intorno alle 13:09, in corrispondenza della fermata S. Croce via Francesca 185 Grattino, alcuni soggetti non identificati abbiano rilasciato gas al peperoncino all’interno del mezzo, causando disagi tra i passeggeri presenti.

At-autolinee toscane ha avviato una verifica interna sull’accaduto. Dall’indagine è emerso che, poco dopo le ore 13:00, circa 5-6 ragazzi hanno iniziato a tossire copiosamente e sono scesi dal bus. Subito dopo anche l’autista ha manifestato forte bruciore agli occhi e tosse, rendendo necessario fermare il mezzo, metterlo in sicurezza e aprire tutte le porte. Al momento della fermata non erano più presenti passeggeri a bordo. L’autista ha riferito di non aver percepito odori particolari, ma di aver visto una persona allontanarsi velocemente. Dopo circa 10 minuti il bus ha ripreso il servizio, poiché l’autista non presentava più sintomi e il mezzo non mostrava problemi. Al rientro in deposito, il controllo del veicolo non ha evidenziato sostanze o odori anomali.

L’azienda ha incaricato il proprio ufficio legale di valutare possibili azioni civili e penali nei confronti dei responsabili, qualora vengano identificati.

At-autolinee toscane ribadisce la propria disponibilità a collaborare con istituzioni, scuole e famiglie per sensibilizzare i giovani sui rischi civili e penali legati a comportamenti illegali, promuovendo al contempo una cultura del rispetto reciproco e della convivenza civica, fondamentale per la sicurezza di chi svolge un servizio pubblico essenziale come quello dei conducenti di at.

