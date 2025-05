Modifiche alla viabilità e alla sosta per il “Campionato Regionale Cronometro Coppie UISP Toscana 2025 – Coppa Cemes”

Written by admin• 4:25 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA– In occasione della manifestazione sportiva “Campionato Regionale Cronometro Coppie UISP Toscana 2025 – Coppa Cemes”, parte del programma “Pisa fa il Giro. Aspettando la corsa rosa”, in calendario per domenica 18 maggio 2025, saranno adottati provvedimenti temporanei alla viabilità e alla sosta per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Divieti di sosta

Dalle ore 6:00 alle 13:00 sarà attivo il divieto di sosta con rimozione coatta sui Lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti e Mediceo.

Sul lato fiume del Lungarno Fibonacci, nel tratto tra l’Arco dei Marinai d’Italia e il ponte della Fortezza, la sosta sarà riservata esclusivamente ai veicoli dei partecipanti e dell’organizzazione. I veicoli non autorizzati saranno rimossi.

Chiusura al traffico

Dalle ore 7:30 alle 13:00 sarà chiuso al traffico veicolare l’intero tratto dei Lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti, Mediceo e Fibonacci, oltre al ponte della Fortezza, al ponte di Mezzo e, per le corsie lato monte, al ponte Solferino.

I veicoli già in sosta sul Lungarno Fibonacci potranno defluire in direzione del ponte della Vittoria e della rotatoria Fallaci, con senso unico alternato regolato a vista e velocità moderata.

Modifiche nella ZTL

Saranno inoltre apportate modifiche temporanee alla viabilità all’interno della ZTL, con cambiamenti nei sensi di marcia, obblighi di svolta e sospensione temporanea di alcune aree pedonali, per garantire la circolazione dei residenti e la sicurezza lungo il percorso della gara.

Per consultare l’elenco completo delle disposizioni in vigore nella ZTL, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Pisa: www.comune.pisa.it.

Last modified: Maggio 15, 2025