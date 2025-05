“La Notte dei Pupazzi” della Biblioteca Gronchi approda al Salone del Libro di Torino

Written by admin• 4:27 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Un progetto culturale della Biblioteca Gronchi di Pontedera, riconosciuto a livello regionale, sarà protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino. Lunedì 19 maggio, all’interno del padiglione della Toscana presso il Lingotto, la biblioteca comunale presenterà l’iniziativa “La Notte dei Pupazzi”, selezionata tra le esperienze più originali promosse dalle biblioteche toscane.

L’attività, organizzata nell’ambito dell’edizione 2024 del festival letterario Ponte di Parole, ha coinvolto tanti bambini invitati a lasciare per una notte il proprio pupazzo del cuore all’interno della biblioteca. Il mattino seguente, durante la colazione con letture, i piccoli hanno scoperto con stupore che i loro amici di pezza, durante la notte, avevano preso in prestito libri, giocato a scacchi, guardato un film e si erano divertiti tra gli scaffali. Le “avventure notturne” sono state documentate dai bibliotecari con fotografie mostrate ai bambini, rendendo l’esperienza ancora più magica.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione e coinvolgimento, ed è stata premiata a livello regionale insieme a due progetti d’eccellenza: “Mugello da Fiaba” e il Festival Leggenda per Bambini di Empoli.

«Un riconoscimento importante per il lavoro costante della nostra biblioteca comunale, che dedica sempre grande attenzione al pubblico più giovane – sottolinea l’assessore alla cultura Francesco Mori – e un’occasione significativa per portare in primo piano, al Salone del Libro, l’esperienza di Ponte di Parole, il festival letterario giunto alla quarta edizione, che nell’aprile scorso ha realizzato ben 63 eventi a Pontedera, coinvolgendo oltre 4.000 partecipanti».

